Ko nozīmē Zelenska vārdi, ka karš drīz beigsies ar pārsteigumu?

“Tā ir informācijas operācija, kas ir apakšā, ko viņi ar to domāja un gribēja sasniegt, to es nevaru saprast īsti, bet gan jau pēc nedēļas, divām redzēsim, kā kaujas laukā Ukrainas armijai sokas un uzzināsim kaut ko vairāk. Galvenais jau, lai būtu šīs tālās darbības raķetes, kas spēj iznīcināt munīciju noliktavas, lidlaukus un lidmašīnas,” TV24 raidījumā “Globuss” atbild Veiko Spolītis, politologs.

“Tas īsti neatbilst tam, ko mēs redzam kaujas laukā. Abas puses saka savstarpēji izslēdzošas lietas. Ukraiņi saka, ka neatdos savas teritorijas, 1991. gada robežas ir viņu uzvaras līnijas. Un arī Krievija nevienā brīdī nav mainījusi savu nodomu – padarīt to par darboties nespējīgu, vāju kaimiņu, kurš nevienā brīdī nevarēs iestāties ne NATO, ne citviet,” papildina Gints Jegermanis, bijušais vēstnieks ANO, vieslektors Latvijas Universitātē un Rīgas juridiskajā augstskolā.

Jau ziņots, ka ASV eksprezidents un prezidenta kandidāts Donalds Tramps piektdien pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Ņujorkā solīja ātri izbeigt karu Ukrainā, ja viņš tiks ievēlēts uz otro termiņu ASV prezidenta amatā.

“Tas ir kauns, bet šis ir karš, kuram nekad nevajadzēja notikt, un mēs to atrisināsim,” tiekoties ar Zelenski Trampa tornī, sacīja republikāņu Baltā nama kandidāts. “Tas ir sarežģīti. Pārāk daudz bojāgājušo. Pārāk daudz skaistu pilsētu.”

Tramps sacīja, ka ievēlēšanas gadījumā viņa komanda strādās ar Ukrainu un Krieviju, lai ātri izbeigtu karu.

“Kādā brīdī tam ir jābeidzas. Ukraina ir izgājusi caur elli. Neviens nekad neko līdzīgu nav pieredzējis. Tā ir briesmīga situācija,” sacīja Tramps.

Viņš norādīja, ka viņam ir labas attiecības ar Zelenski, atgādinot, kā Zelenskis rīkojās Trampa impīčmenta procesa laikā.

“Kā jūs zināt, man ir arī ļoti labas attiecības ar prezidentu Putinu. Un es domāju, ka, ja mēs uzvarēsim, es domāju, ka mēs šo jautājumu atrisināsim ļoti ātri,” piebilda Tramps.

Zelenskis uz šo piezīmi reaģēja, sakot, ka cer, ka ar “Ukrainu ir labāk”, uz ko Tramps atbildēja, ka “tango vajag divus, mums šovakar būs laba tikšanās. Un es domāju, ka tas, ka mēs šodien pat esam kopā, ir ļoti laba zīme.”

Tramps vēlreiz piebilda, ka uzvaras gadījumā viņa komanda vēl pirms viņa stāšanās prezidenta amatā 20.janvārī “spēs kaut ko izdomāt”.

Zelenskis paziņoja, ka ticies ar Trampu, lai iepazīstinātu ar plānu uzvarai.

“Pirmkārt, ir ļoti svarīgi dalīties, dalīties ar plānu, visiem mūsu soļiem, kā mēs varam stiprināt Ukrainu. Un, protams, mums tas ir jāizlemj tagad, jo pēc novembra tikai Amerikas tauta izlems, kurš būs prezidents. Mēs saprotam, ka mēs nevaram apturēt Putinu līdz novembrim. Mums tas ir jādara. Mēs to izmēģināsim kaujas laukā ar mūsu varonīgajiem kareivjiem. Bet mēs saprotam, ka pēc novembra mums ir jāizlemj, un mēs ceram, ka Amerikas Savienoto Valstu spēks būs ļoti spēcīgs. Un mēs uz to paļaujamies. Tāpēc es ar visu cieņu nolēmu tikties ar abiem kandidātiem,” sacīja Zelenskis, atbildot uz jautājumu, kāpēc viņš nolēma tikties ar Trampu.

Tramps bieži apgalvo, ka Krievija nebūtu iebrukusi Ukrainā, ja viņš būtu prezidents, un ka viņš izbeigtu šo karu, ja atgrieztos Baltajā namā.

Tramps trešdien teiktā runā bija pesimistiski raksturojis Ukrainu, nosaucot tās cilvēkus par “mirušiem” un valsti par “sagrautu”. Viņš arī sacīja, ka Ukrainai vajadzēja piekāpties Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pēdējos mēnešos pirms pilna apjoma iebrukuma sākuma 2022.gada februārī, un paziņoja, ka pat “vissliktākā vienošanās būtu labāka par to, kas mums ir tagad”.

