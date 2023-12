VIDEO. “Karš nav nepieciešams, lai visu nopostītu!” Jau otro reizi netraucēti sabojāts taktilais Brīvības piemineklis Ieteikt







Sarma Freiberga, fonda “Nāc līdzās!” vadītāja, “Facebook” kontā dalījusies ar attēliem, kuros redzams, ka taktilais Brīvības piemineklis bojāts jau otro reizi.

Viņa pauž sašutumu: “Pilnīgi neticami, ka kas tāds var notikt Rīgas pašā sirdī – Brīvības laukumā, kur it kā dežurē pašvaldības policisti. Man šovakar grūti atrast vārdus šim vandālismam un tam, ka esam tik nevarīgi nosargāt savas vērtības. Ja lielo pieminekli nevar nolauzt, tad simboliski to var demonstrēt ar mazo. Tas nav tikai vara sakausējums – tas ir taktilais BRĪVĪBAS PIEMINEKLIS! Tas ir mākslas darbs un simbols brīvībai un neatkarībai! Ja to nespējam nosargāt, tad ko?”

“Pie tam vandālisms jau atkārtojas otro reizi! Šis notikušais tik spilgti apliecina pilsētas sargu nevarību,” uzsver S.Freiberga.

Viņa turpina: “Es tiešām nezinu, kā šo pavēstīt māksliniekam – tēlniekam, kam šis bija sirds darbs, kas prasīja lielu, atbildīgu un smalku, līdzīgi juvelierim, darbu? Kad mēs kā radītāji nodevām šo par tautas ziedojumiem radīto mazo Brīvības pieminekli Rīgas pilsētai, pat domās nepieļāvu, ka kas tāds var notikt. Atceros – pie sevis nodomāju: ja kara nebūs, tad jau piemineklis kalpos 100 gadus.”

“Bet Rīgā viss ir citādi, karš nav nepieciešams, lai visu nopostītu,” viņa noslēdz ierakstu.

Par taktilā Brīvības pieminekļa obeliska nolaušanu pirmdien Rīgā dažu minūšu laikā aizturēti trīs vīrieši, aģentūra LETA uzzināja Rīgas pašvaldības policijā (RPP).

Neilgi pirms plkst.18, apsekojot Brīvības laukumu, RPP Operatīvās vadības un drošības uzraudzības pārvaldes darbinieki ievēroja, ka ir nolauzts taktilā Brīvības pieminekļa obelisks. Informācija nekavējoties tika nodota videonovērošanas centra darbiniekiem, kuri, pārskatot kameru ierakstus, identificēja trīs personu kompāniju.

Caurskatot videonovērošanas kameras ierakstus, policijas darbiniekiem izdevās noskaidrot kompānijas iespējamo došanās virzienu, un jau pēc pāris minūtēm Raiņa bulvāra un 13.janvāra ielas krustojumā vainīgās personas tika aizturētas.

Starp aizturētājiem bija 33 gadus vecs vīrietis, kā arī 19 un 20 gadus veci jaunieši. Sarunas laikā personas savu vainu acīmredzamā nodarījumā neatzina.

Pēcāk aizturētie tika nogādāti Valsts policijas iecirknī kriminālprocesa sākšanai.

Portāls LA.LV maijā vēstīja par pirmo reizi, kad taktilais piemineklis bojāts. Sarma Freiberga savā “Twitter” kontā dalījās ar novēroto, norādot, “ka šodien svētku prieku diemžēl aptumšo fakts, ka Rīgas pašvaldības policija nav spējusi nosargāt taktilo Brīvības pieminekli, kuru vandāļi paguva “apstrādāt””.

Taktilais Brīvības piemineklis atklāts Latvijas dzimšanas dienā – 2022. gada 18. novembrī Brīvības laukumā iepretim Kārļa Zāles veidotajam un 1935. gada 18. novembrī atklātajam oriģinālam. Šo īpašo bronzas miniatūru izveidoja tēlnieks Ivars Miķelsons mērogā 1:50.

Tas tapis ar Borisa un Ināras Teterevu fonda finansiālu līdzatbalstu un veidots, lai vienu no mūsu valsts galvenajiem simboliem varētu ar taustes palīdzību iepazīt arī neredzīgi un vājredzīgi cilvēki.