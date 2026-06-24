Neskatoties uz ģeopolitisko spriedzi un piesardzību sabiedrībā, nekustamo īpašumu tirgus Latvijā joprojām ir aktīvs. Iemesls tam ir vienkāršs – cilvēkiem vienmēr ir nepieciešama dzīvesvieta. Vieni izvēlas iegādāties savu mājokli, citi dod priekšroku īrei. Mainās pircēju paradumi, iespējas un prioritātes, tomēr vajadzība pēc jumta virs galvas paliek nemainīga, tādēļ arī nekustamo īpašumu tirgus turpina attīstīties un pielāgoties sabiedrības vajadzībām.
Par to, kādas ir šā brīža aktualitātes nekustamo īpašumu tirgū, lūdzām sīkāk pastāstīt “PILAT Nekustamie Īpašumi” Nekustamā īpašuma darījuma vadītājam Artim Pēkam.
Kas aktuāls nekustamo īpašumu tirgū?
Tirgus šobrīd ir salīdzinoši aktīvs. Darījumos pārsvarā dominē dzīvojamais fonds – dzīvokļi, privātmājas un apbūvei paredzēti zemes gabali. Īpaši pieprasītas ir zemes pie ūdeņiem un Baltijas jūras piekrastē.
Ko šobrīd pērk visvairāk?
Dzīvokļu segmentā jau ilgāku laiku vispieprasītākie ir 3-4 istabu dzīvokļi, kurus pārsvarā iegādājas jaunās ģimenes, bieži izmantojot ALTUM atbalsta programmu. Daudzbērnu ģimenes īpašuma iegādei izmanto arī valsts atbalsta programmu “Balsts”, saņemot grantu 8000-10000€ apmērā. Tas ļauj būtiski samazināt pirmās iemaksas apmēru vai atsevišķos gadījumos iztikt pat bez tās.
Pircēji arvien biežāk izvēlas jaunus vai kvalitatīvi renovētus īpašumus. Mūsdienās tikai retais ir gatavs ieguldīt laiku un līdzekļus apjomīgos remontdarbos. Ir pieprasījums ir pēc gataviem mājokļiem, kuros var dzīvot uzreiz.
Liepājā joprojām pieprasīti ir arī vienistabas dzīvokļi, kurus iegādājas kā investīciju objektus īstermiņa īres biznesam. Savukārt privātmāju segmentā vislielākais pieprasījums ir pēc jaunbūvēm ar platību no 120 līdz 150 m².
Kuri reģioni ir pieprasītākie?
Vislielākais pieprasījums joprojām ir pilsētās, piepilsētās un lauku teritorijās aptuveni 30 kilometru rādiusā ap apdzīvoto vietu centriem. Runājot par Kurzemi, īpaši pieprasītas ir teritorijas ap Liepāju, kā arī Baltijas jūras piekraste.
Vai karš nav ietekmējis sabiedrības vēlmi iegādāties īpašumus?
Protams, ģeopolitiskie notikumi ietekmē arī vietējo nekustamo īpašumu tirgu. Brīžos, kad publiskajā telpā parādās satraucošas ziņas, piemēram, par militāriem incidentiem reģionā, tirgus aktivitāte uz laiku mēdz samazināties. Tomēr ilgtermiņā cilvēku vajadzība pēc mājokļa nepazūd, un tirgus turpina attīstīties. Cilvēkiem jau kaut kur ir jādzīvo, un dzīve rīt uz priekšu.
Vienlaikus daļa cilvēku šobrīd ir piesardzīgāki un atliek lielākus ieguldījumus, gaidot lielāku skaidrību par situācijas attīstību reģionā. Citi izvēlas brīvos līdzekļus ieguldīt ārvalstu nekustamajos īpašumos, piemēram, Spānijā, kur īstermiņa īres biznesam ir labvēlīgāks klimats un ievērojami garāka tūrisma sezona.
Cik aktīvi īpašumus iegādājas ārvalstnieki?
Runājot par Kurzemes reģionu, lielāko daļu īpašumu iegādājas vietējie iedzīvotāji un pircēji no Rīgas. Vēsturiski aktīvi bijuši arī pircēji no Lietuvas, tomēr pēc kara sākuma viņu aktivitāte ir samazinājusies un darījumi notiek retāk nekā iepriekš.
Jāņem vērā arī tas, ka nekustamo īpašumu cenas Liepājā un tās apkārtnē pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaugušas. Salīdzinot ar 2017. – 2018. gadu, cenas daudzos segmentos ir ievērojami augstākas. Tāpēc Lietuvas iedzīvotāji šobrīd biežāk izvēlas īpašumus īrēt vasaras sezonā, nevis iegādāties. Savukārt ik pa laikam īpašumus reģionā iegādājas arī pircēji no Vācijas un Nīderlandes.
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