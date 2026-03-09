FOTO. Pārdošanā nonākusi Vecrīgas jūgendstila pērle – diezin vai spēsiet uzminēt cenu 0
Izsolē nonākusi māja, ko var uzskatīt par vienu no Vecrīgas vizītkartēm – īstena jūgendstila pērle.
Kā liecina “Valsts nekustamie īpašumi” publiskotā informācija, izsludināta atkārtota izsole īpašumam Teātra ielā 9. Nekustamais īpašums sastāv no zemes 435 m2 platībā, uz kuras atrodas piecstāvu administratīvā ēka 1891,4 m2 platībā ar mansardu un pagrabu zem pagalma. Izsoles sākuma cena būs 2,71 miljoni eiro.
Īpašums Teātra ielā 9 sastāv no zemes 435 m2 platībā, uz kuras atrodas piecstāvu administratīvā ēka 1891,4 m2 platībā ar mansardu un pagrabu zem pagalma. Savukārt ēka ir viena no eklektiski dekoratīvā jūgendstila celtnēm Rīgā. Nama fasāžu dekoratīvajā noformējumā izmantoti eklektismam raksturīgi skulpturālie dekori. Īpaši akcentēts ir ēkas stūra tornis ar izvirzītu balkonu, kuru uz saviem pleciem tur puskailu un muskuļainu atlantu tēli. Stūra torni vainago tēlnieka Augusta Folca veidotā trīs atlantu skulptūra, uz kuru pleciem balstās zemeslode. Kopš 1992. gada ēkā atrodas Itālijas Republikas vēstniecība.
Izsolei interesenti varēs pieteikties no 18. marta līdz 7. aprīlim un tā noslēgsies 17. aprīlī plkst.13.00. Ar visām aktuālajām izsolēm ikviens interesents var iepazīties interneta vietnē www.izsoles.ta.gov.lv.
Atbilstoši kapitālsabiedrības stratēģijai, VNĪ ilgtermiņā uztur īpašumus, kas nepieciešami valsts pārvaldei, savukārt īpašumi, kuri publiskajām iestādēm ilgtermiņā nav nepieciešami un valstij rada zaudējumus, likumā noteiktajā kārtībā tiek pārdoti publiskas izsoles ceļā vai tiek izskatīta īpašumu nodošana citiem valdītājiem. Atsavināšana dod iespēju īpašumiem iegūt jaunu pielietojumu un valstij līdzekļus nozīmīgu projektu īstenošanai. Iepriekšējā īpašuma izsole 2025.gada oktobrī noslēdzās veiksmīgi, taču darījums netika pabeigts, tādēļ VNĪ organizē atkārtotu īpašuma izsoli ar nemainīgu izsoles sākuma cenu.”