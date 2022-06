Foto: Unsplash.com / Elena de Soto

Vecpuišu ballīte noteikti ir jāsvin ar vērienu, un vislabāk to izdarīt kādā no Eiropas burziņu epicentriem. Laiks noskaidrot, kurās 10 vietās sagaidāmas viskarstākās ballītes!

1. galamērķis: Eivisa jeb Ivisa

Šī Spānijas sala, kas latviešu valodā bieži vien kļūdaini tiek saukta par Ibizu, ir īsts ballīšu epicentrs, kas atrodas Vidusjūrā, uz austrumiem no Spānijas kontinentālās teritorijas. Nereti dēvēta par visas pasaules ballīšu galvaspilsētu, un ne velti – deju ritmi šeit nekad nebeidzas. Eivisu izklaidei izvēlas arī daudzi pasaulslaveni cilvēki, turklāt tai jau tālajā 1999. gadā grupa Vengaboys veltīja pasaulslaveno dziesmu We’re Going to Ibiza!

2. galamērķis: Berlīne

Foto: Unsplash.com / Simon Tartarotti

Ikvienam ballīšu zvēram vismaz reizi mūžā jācenšas iekļūt, iespējams, leģendārākajā naktsklubā pasaulē Berghain. Par to, cik sarežģīti ir nonāk Berghain telpās, internetā lasāmi daudzi nostāsti un diskusijas, taču universālu veiksmes formulu, šķiet, neviens tā arī nav atradis. Tas gan nenozīmē, ka atteikuma gadījumā vajadzēs nokārt degunu – ballītes Berlīnē notiek teju ik uz stūra.

3. galamērķis: Barselona

Viens no Barselonas galvenajiem trumpjiem ir ļoti daudzveidīgais pasākumu un kultūrvietu klāsts – šeit būs iespējams nodoties gan liegām džeza skaņām, gan skaļi dārdošiem EDM basiem, repa koncertiem un cita žanra mūzikai. Pēc (vai pirms) ballītes noteikti ir vērts aplūkot pilsētas arhitektūru.

4. galamērķis: Amsterdama

Neviens ballīšu tops nebūtu pilnvērtīgs, ja tajā izlaista Amsterdama. Līdzīgi kā Barselonā, arī šeit izklaides iespējas ir ļoti plašas – sākot ar dzīvajiem koncertiem un beidzot ar ekstravaganto sarkano lukturu kvartālu vai kofīšopiem.

5. galamērķis: Londona

Foto: Unsplash.com / Sara Groblechner

Vecpuišu ballīte Londonā noteikti izdosies, jo te sev piemērotu atpūtas vietu atradīs klubu cienītāji, alus un kokteiļu baudītāji, gurmāni un visi pārējie. Īpaši iecienīti ir neskaitāmie Londonas bāri un krogi.

6. galamērķis: Mikona

Neliela Grieķijas sala Egejas jūrā, kurā gan tiešā, gan pārnestā nozīmē iespējams pabūt paradīzē. Proti, šeit atrodas ļoti skaistā Paradīzes pludmale ar tirkīzzilu ūdeni, kā arī klubi Super Paradise Beach Club un Paradise Beach Club. Ja ar to vēl nav gana, izmēģini arī paradīzes kruīzu – Mykonos Paradise Cruises!

7. galamērķis: Maljorka

Vēl viena Spānijai piederoša sala, kas pārsteidz ne tikai ar aizraujošu naktsdzīvi, bet arī elpu aizraujošiem dabas skatiem un pludmali. Starp citu, Maljorka un jau pieminētā Eivisa atrodas vien pāris stundu attālumā, tāpēc nav problēmu nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu un apmeklēt abas salas – vecpuišu ballīte no tā tikai iegūs!

8. galamērķis: Prāga

Vai kādreiz esi bijis naktsklubā ar pieciem stāviem, kur pirms tam atradusies publiskā pirts, celta 14. gadsimtā? Šādu unikālu pieredzi piedāvā naktsklubs Karlovy Lázně, turklāt katrs no stāviem ir veltīts citam mūzikas žanram. Protams, nedrīkst nepieminēt gardo (un visai lēto) čehu alu. Arī nokļūšana līdz Prāgai nav sarežģīta un dārga.

9. galamērķis: Laguša

Foto: Unsplash.com / Cassia Tofano

Vieta, kas dienā pārsteigs ar neatkārtojamiem dabas skatiem, bet tumšajā diennakts laikā ļaus izbaudīt naktsdzīvi par visiem 100 procentiem. Neaizmirstamu ballīšu pieredzi var izbaudīt, dodoties uz Rising Cock Party Hostel – atsauksmes liek nojaust, ka šeit, ļoti iespējams, sagaida labākā vecpuišu ballīte.

10. galamērķis: Monako

Atpūta Monako – tas ir luksuss ik uz soļa. Grandiozi kazino, šikākie naktsklubi, grezna opera, restorāni ar Michelin zvaigznēm, un daudzas citas ekskluzīvas atpūtas vietas jau gaida tavu vecpuišu komandu. Tiesa, apciemojot Monako, maciņš būs jāatver visai plaši.

