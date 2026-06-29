Karstums turpināsies arī pirmdien – vietām gaidāma īpaši svelmaina diena 0
Arī pirmdien Latvijā gaidāms stiprs karstums, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC).
Dienā gaidāms lielākoties saulains un sauss laiks, brīžiem debesīs varēs manīt kādu mākoni.
Vējš turpinās pūst lēni, un daudzviet valstī gaidāms stiprs karstums, vietām pat ļoti stiprs – gaiss iesils līdz +27…+32 grādiem, savukārt piekrastē būs vēsāk – tur +23…+26 grādi. Ultravioletās radiācijas indekss būs augsts, uzsver LVĢMC.
Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +28…+30 grādiem.