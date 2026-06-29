Foto: EPA/Scanpix/LETA

Karstums turpināsies arī pirmdien – vietām gaidāma īpaši svelmaina diena 0

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LETA
7:05, 29. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Arī pirmdien Latvijā gaidāms stiprs karstums, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC).

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Dienā gaidāms lielākoties saulains un sauss laiks, brīžiem debesīs varēs manīt kādu mākoni.

Vējš turpinās pūst lēni, un daudzviet valstī gaidāms stiprs karstums, vietām pat ļoti stiprs – gaiss iesils līdz +27…+32 grādiem, savukārt piekrastē būs vēsāk – tur +23…+26 grādi. Ultravioletās radiācijas indekss būs augsts, uzsver LVĢMC.

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Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +28…+30 grādiem.

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