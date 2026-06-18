Kārtējā traģēdija uz sliedēm. Mārupē pasažieru vilciens nobraucis cilvēku 0
Mārupē, starp Tīraines un Turības stacijām, ceturtdienas rītā pasažieru vilciens sabraucis cilvēku, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijā.
Šorīt ap plkst. 8 Ventas ielā Jelgavas līnijā kursējošs pasažieru vilciens uzbrauca cilvēkam, kurš notikuma vietā mira.
Policija izmeklē negadījuma apstākļus.
Paldies par jautājumu! Satiksmes negadījuma dēļ vilcienu satiksme šobrīd ir kavēta Rīga–Jeglava līnījā, un, kamēr notikuma vietā strādā atbildīgie dienesti, atsevišķi reisi kavējas vai var tikt atcelti. Aicinām sekot aktuālajai informācijai Vivi mājaslapā un lietotnē, kur tiek…
— Vivi – Vienā vilcienā (@ViviVilciens) June 18, 2026