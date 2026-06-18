Dzelzceļa sliedes.
Dzelzceļa sliedes.
Foto. LETA/Evija Trifanova

Kārtējā traģēdija uz sliedēm. Mārupē pasažieru vilciens nobraucis cilvēku 0

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LETA, LA.lv
12:32, 18. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Mārupē, starp Tīraines un Turības stacijām, ceturtdienas rītā pasažieru vilciens sabraucis cilvēku, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijā.

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Šorīt ap plkst. 8 Ventas ielā Jelgavas līnijā kursējošs pasažieru vilciens uzbrauca cilvēkam, kurš notikuma vietā mira.

Policija izmeklē negadījuma apstākļus.

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