No šodienas līdz 20. jūnijam remontdarbu dēļ astoņas reizes mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā 0
No šodienas līdz 20. jūnijam VAS “Latvijas dzelzceļš” remontdarbu dēļ astoņas reizes mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā, aģentūru LETA informēja AS “Pasažieru vilciens”, kas strādā ar zīmolu “Vivi”.
Izmaiņas ietekmēs vilcienus gan uz Jelgavu, gan Liepāju. Atsevišķiem reisiem mainīsies gan atiešanas un pienākšanas laiki, gan brauciena ilgums. Šajā laika periodā “Pasažieru vilciens” aicina vilciena pasažierus regulāri iepazīties ar aktuālo vilcienu kustības sarakstu.
Laika posmā no šodienas līdz 10. jūnijam izmaiņas skars dīzeļvilcienu reisus, kas kursē maršrutos uz Jelgavu un Liepāju un atpakaļ. Vilcieniem uz Jelgavu un atpakaļ mainīsies gan pienākšanas, gan atiešanas laiki, turklāt atsevišķi reisi sāks ceļu dažas minūtes agrāk nekā ierasts. Savukārt vilciens, kas plkst. 4.57 atiet no Liepājas, pienāks Rīgā 10 minūtes vēlāk nekā ierasts.
Savukārt pēc 11. jūnija būtiskas izmaiņas būs gan Jelgavas līnijas elektrovilcienu reisiem, gan dīzeļvilcienu reisiem maršrutos uz Jelgavu un Liepāju. Turklāt šajās līnijās kustības saraksts tiks koriģēts septiņas reizes – 11., 12., 15., 17., 18., 19. un 20. jūnijā.
Kompānijā arī norāda, ka 17., 18. un 19. jūnijā pēdējā elektrovilciena reisu no Rīgas un 18., 19. un 20. jūnijā pirmā elektrovilciena reisu no Jelgavas izpildīs dīzeļvilciens. Dīzeļvilciens no Rīgas izbrauks atbilstoši grafikam plkst. 23.35, savukārt Jelgavā ieradīsies 14 minūtes vēlāk nekā ierasts. No Jelgavas dīzeļvilciens izbrauks plkst. 4.44, kas ir piecas minūtes vēlāk nekā ierasts, un Rīgā ieradīsies 18 minūtes vēlāk.
“Pasažieru vilciens” aicina pasažierus pirms katra reisa pārliecināties par aktuālo vilcienu atiešanas laiku.