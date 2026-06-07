Foto: ViVi, LETA

Vilcienā uz Ķemeriem noticis nežēlīgs uzbrukums konduktorei; tiek meklēti aculiecinieki 0

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LA.LV
13:25, 7. jūnijs 2026
Ziņas Krimināls

Pasažieru vilcienu operators “Vivi”  lūdz sabiedrības palīdzību, lai identificētu personu, kura naktī uz sestdienu vilcienā nežēlīgi uzbrukusi konduktorei un viņu aplaupījusi.

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Nolūkā noskaidrot uzbrucēja identitāti, uzņēmums sociālajos tīklos ir publicējis video novērošanas kameru fiksēto attēlu un aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija:

“6. jūnijā ap pusnakti vilciena reisā Rīga (23.00) – Ķemeri (23.58) starp pieturām Sloka un Ķemeri notika uzbrukums konduktorei.

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Persona, kas saistīta ar notikušo, pielietoja fizisku vardarbību pret konduktori un nolaupīja uzņēmuma īpašumā esošu somu ar naudas līdzekļiem un darba aprīkojumu. Pēc notikušā konduktore tika nogādāta ārstniecības iestādē. Citu cietušo nav.

Pēc incidenta persona izkāpa Ķemeru stacijā ap plkst.00.05. Par notikušo ir informēta Valsts policija, un notiek izmeklēšana.”

Ja atpazīstat attēlā redzamo personu vai jūsu rīcībā ir jebkāda informācija par notikušo, aicinām sazināties, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma tālruni 112. Tāpat informāciju iespējams nodot arī Vivi Klientu apkalpošanas centram, rakstot uz [email protected] vai zvanot uz diennakts bezmaksas tālruni 8760.

Uzņēmums jau iepriekš pateicas ikvienam par sniegto atbalstu, kas palīdzēs saukt vainīgo personu pie atbildības.

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