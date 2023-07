Foto: Alexandr Grant/SHUTTERSTOCK

Kas jāsēj jūlijā? Daudzas kultūras tieši tagad padosies vislabāk!







Zemnieku saimniecības “Zutiņi” komanda atgādina, ka jūlijā sējas darbi nav apstājušies.

Jā, ne tikai pavasaris ir sēšanas laiks. Tāds ir arī šis laiks pēc Jāņiem. Jo ļoti daudzas kultūras tieši tagad padosies vislabāk un varēsim izvairīties arī no mošķiem un kukaiņiem.

Ieskatāmies, ko šobrīd vēl var un vajag sēt!

Krāsainos burkānus

Jo zeme ir silta, vairs nav riska, ka dažas jūtīgākas šķirnes varētu aukstuma dēļ izziedēt. Vēlu sētie burkāni nebūs piemēroti ilgai glabāšanai ziemā, bet būs pašā labumiņā un rudenī. Nelieli, saldi, kraukšķīgi, arī burkānu mušas nebojāti, ja dārzā burkāni nav sēti kādu laiku.

Cukurzirņi

Jā, no tārpiem zirņus var pasargāt ne tikai agrā sēšana, bet arī vēlā. Turklāt, ja ir vēlme zirņus ēst visas vasaras garumā, tie aŗī jāsēj pa daļām, lai neienākas visi reizē. No sējas līdz gatavām pākstīm zirņiem paiet no 6 – 8 nedēļām. Tātad, sējot zirņus tagad, uz pirmo septembri jau varētu mazbērnus lutināt ar svaigiem un galvenais – netārpainiem cukurzirņiem.

Sviesta pupiņas

Arī sviesta pupiņas rudens ražai jāsēj akurāt tagad – jūlijā. Tās sanāks sulīgas, krukšķīgas un daudz lielākām pākstīm kā vasaras ražā.

Lielie, baltie redīsi.

Dilles

Arī rudens pusē kārosies mazas, svaigas, zaļas… Ja neiesēsim tagad, rudenī būs vien sakaltuši diļļu ziedi gurķu skābēšanai, bet pašiem nāksies pirkt svešzemju dilles veikalā.

Skābenes

Tagad ir pats laiks veidot skābeņu dobīti nākamajam gadam. Pirmo ražu panašķēsiet jau rudenī, bet nākampavasar plūksiet šaujām un tad tik zupītē, salātos, smūtijos.

Melnie rutki un rāceņi un kāļi

Daudzi nemaz nezina, ka īstais rutku un raceņu sēšanas laiks ir tagad – jūlija sākumā. Ja tos sēj pavasarī, tad rezultātā tie izzied un tos noēd kukaiņi.

Pareizais laiks ir tagad – rudens ražai septembra beigās. Var sēt arī kāļus, vien jāparauga agrākas šķirnes, jo tie bieži ienākas savas 10-15 dienas vēlāk kā rāceņi.

Tā kā pārlūkojiet savu sēklu krājumus un rīkojieties gudri, sējot dārzeņus nevis tikai pavasarī, kad valstī valda vispārēja sēšanas histērija, bet gan tad, kad to dara profesionāļi labas un kvalitatīvas ražas iegūšanai.