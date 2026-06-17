Kas notika liktenīgajā pārgājienā? Publiskota “Mango” dibinātāja nāvē apsūdzētā dēla telefonsaruna ar glābējiem 0
Spānijā turpina attīstīties skaļā lieta par modes uzņēmuma Mango dibinātāja Isaka Andika nāvi. Vairākus mēnešus pēc traģiskā negadījuma kalnos publiskoti audio ieraksti, kuros dzirdams miljardiera dēls Džonatans Andiks, izmisīgi lūdzot palīdzību pēc tēva kritiena gravā.
71 gadu vecais Isaks Andiks gāja bojā 2024. gada decembrī pārgājiena laikā Monseratas kalnos netālu no Barselonas. Tolaik kopā ar viņu atradās dēls Džonatans. Sākotnēji notikušais tika uzskatīts par nelaimes gadījumu, taču vēlāk policijas izmeklēšanas gaitā lieta ieguva negaidītu pavērsienu.
Pagājušajā mēnesī 45 gadus vecais Džonatans Andiks tika aizturēts aizdomās par slepkavību. Pēc apsūdzību izvirzīšanas viņš atkāpās no uzņēmuma “Mango” viceprezidenta amata. Pats Andiks apsūdzības noraidījis, raksturojot tās kā “visnopietnāko, netaisnīgāko un nepamatotāko apsūdzību, ar kādu cilvēks var saskarties.”
15. jūnijā Barselonas radiostacija “Catalunya Radio” publiskoja audioierakstus no zvaniem neatliekamajiem dienestiem, kurus Džonatans veicis neilgi pēc tēva kritiena.
Vienā no ierakstiem viņš starp asarām saka: “Man vajag palīdzību, mans tēvs ir nokritis!”
Vēlāk viņš operatoram skaidro: “Mēs atrodamies Kolbato, viņš ir nokritis gravā, lūdzu, atsūtiet ātro palīdzību, atsūtiet kādu.”
Sarunas laikā viņš norāda, ka abi devušies uz Salnitres alām. Kad operators turpina uzdot jautājumus, Džonatans atbild: “Es viņu neredzu, viņš man neatbild.”
Vēlāk zvans tiek pāradresēts ugunsdzēsējiem, kuri cenšas noskaidrot notikušā apstākļus. Citā sarunā ar glābēju, kurš jau devies uz notikuma vietu, Džonatans atkārtoti stāsta par notikušo: “Mans tēvs ir nokritis, es viņu neredzu, viņš man neatbild, viņš ir nokritis gravā, es nezinu, kur viņš ir.”
Pēc tam viņš dusmās iesaucas: “Es kļūstu vecs!”
Kā ziņo Catalunya Ràdio, tieši šie audioieraksti kļuvuši par vienu no svarīgākajiem pierādījumiem aizstāvības pusē. Džonatana nolīgtais privātdetektīvu aģentūras “Método 3” vadītājs Fransisko Marko intervijā radiostacijai norādījis, ka ierakstos dzirdams “dēla izmisums pēc tēva zaudēšanas.”
Tomēr izmeklēšanas gaitā uzmanību piesaistījušas pretrunas Džonatana sniegtajās liecībās. Tiesas dokumentos norādīts, ka sākotnēji viņš neatliekamās palīdzības dienestiem stāstījis, ka dzirdējis troksni, redzējis tēvu krītam un dzirdējis viņa kliedzienus.
Savukārt vēlāk policijai viņš apgalvojis, ka atradies tēvam priekšā un ieraudzījis ķermeni, kas “veļas pa krūmiem”, bet dažas sekundes vēlāk dzirdējis “skaļu troksni un kliedzienu.”
Tiesas dokumentos minēts arī tas, ka tēva un dēla attiecības bijušas sarežģītas. Izmeklētāji pievērsuši uzmanību arī Džonatana sarakstei lietotnē “WhatsApp”, kurā, pēc tiesas vērtējuma, esot paustas “naida un aizvainojuma jūtas, domas par nāvi un tēva vainošana savā situācijā.”
Neskatoties uz apsūdzībām, Džonatans Andiks pēc viena miljona eiro drošības naudas iemaksāšanas tika atbrīvots no apcietinājuma un turpina aizstāvēt savu nevainību.
Lieta Spānijā joprojām atrodas izmeklēšanas stadijā, un galīgie secinājumi par Isaka Andika nāves apstākļiem vēl nav izdarīti.