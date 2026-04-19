Vājprātīga slepkavība ASV – vīrietis ģimenes strīda laikā nošauj astoņus bērnus 0
Svētdienas rīts ASV Luiziānas štata pilsētā Šrīvportā pārvērties neaprakstāmā traģēdijā. Kāds vīrietis, zaudējot kontroli pār sevi sadzīviska strīda laikā, sarīkojis asinspirti, aukstasinīgi nogalinot astoņus bērnus. Jaunākajam no upuriem bijis vien gads.
Nogalināti astoņi bērni vecumā no viena līdz 14 gadiem. Policija apstiprinājusi, ka daļa no upuriem bija paša šāvēja bērni
Uzbrukumā ievainoti arī divi cilvēki.
Apšaude notikusi divos mājokļos, bet šāvējs aizbēdzis no notikuma vietas automašīnā. Pēc pakaļdzīšanās policija viņu nošāvusi.