Vājprātīga slepkavība ASV – vīrietis ģimenes strīda laikā nošauj astoņus bērnus 0

LETA/LA.LV
20:52, 19. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Svētdienas rīts ASV Luiziānas štata pilsētā Šrīvportā pārvērties neaprakstāmā traģēdijā. Kāds vīrietis, zaudējot kontroli pār sevi sadzīviska strīda laikā, sarīkojis asinspirti, aukstasinīgi nogalinot astoņus bērnus. Jaunākajam no upuriem bijis vien gads.

Naktī uz pirmdienu vietām gaidāms sals, bet īstā “jautrība” sāksies nākamās nedēļas otrajā pusē
Trīs ikdienas paradumi, kas patiesībā paātrina novecošanos – daudzi tos piekopj ik dienu
MI aprēķinājis aptuveno kara sākuma gadu Eiropā un prognozē, kuras valstis būtu kā zem naža asmens 12
Nogalināti astoņi bērni vecumā no viena līdz 14 gadiem. Policija apstiprinājusi, ka daļa no upuriem bija paša šāvēja bērni

Uzbrukumā ievainoti arī divi cilvēki.

Apšaude notikusi divos mājokļos, bet šāvējs aizbēdzis no notikuma vietas automašīnā. Pēc pakaļdzīšanās policija viņu nošāvusi.

SAISTĪTIE RAKSTI
Daugavpilī dēls ar cirvi nogalina māti un aprok mežā – izmeklēšanas gaitā nāk gaismā brutāli pavedieni
VIDEO. Nav kara noziegums, ja tas ir jautri? Krievu ģenerālis sola sievai krelles no gūstekņu ausīm
Rīgā dēls piekāvis un izmetis no 4. stāva savu māti: brīdī, kad ieradās policisti, notika kaut kas negaidīts
