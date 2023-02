Kas šobrīd kontrolē Kremļa aģentu brīvu pārvietošanos Latvijā? Ieteikt







Vai ir kaut kas Latvijā, kas šobrīd kontrolē Kremļa aģentu brīvu pārvietošanos? Kā mēs tiekam ar to galā? Piemēram, TV “Doždj” mēs vispirms ielaidām, bet pēc tam ieraudzījām, lai gan paredzēt to varēja ļoti vienkārši. Šāds jautājums tika uzdots TV24 raidījumā “Kārtības rullis”.

Es domāju, ka kontrolē mūsu drošības dienesti. Bet tik vienkārši paredzēt to tomēr nevarēja. Šobrīd Latvijā darbojas 20 dažādu izdevumu un mediju ar Krieviju, krievu valodu saistīti, un principā nekādu problēmu jau nav. Šādu komentāru raidījumam sniedza Andris Sprūds, Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs (PRO).

“Tv “Doždj” gadījumā bija konkrētas problēmas, tās arī risinājām. Cik veiksmīgi vai neveiksmīgi, tas ir cits jautājums.”

Šobrīd, šodien, esam pietiekoši droši gan ārējā dimensijā, gan tie soļi, kas sperti iekšēji, gan kopumā reakcijās no dažādām atbildīgajām institūcijām, no pieejamās informācijas varam to secināt, saka Sprūds, piebilstot, ka tas nenozīmē, ka rītdiena būs droša.

“Gatavošanās konfliktam notiek katru dienu. Skaidrs, ka iekšienē apdraudējumi var būt, to liecina arī ukraiņu pieredze – bija iesūtīti dažādi cilvēki, struktūras, vienības, kas gatavoja augsni tam, lai Krievijas iebrukums notiktu daudz gludāk. Tie bija diversanti.”

Šī ir informācija, kas mums nebūs līdz galam pieejama, bet skaidrs, ka šie izaicinājumi nenoliedzami ir, bet Sprūds domā, ka gan Drošības dienests, gan sabiedrotie ir gatavi dažādiem izaicinājumiem šodien.