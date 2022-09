Foto: Timurs Subhankulovs

Katru reizi, kad Valsts ieņēmumu dienests (VID) konstatē korupciju, finanšu ministra Jāņa Reira (JV) reakcija ir agresīva, aģentūrai LETA ar padomnieka Andreja Vaivara starpniecību pavēstīja atstādinātā VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme.

“Man ir nulles tolerance pret korupciju! Es varu ieviest pretkorupcijas sistēmas dienestā, kas ļauj izskaitļot negodprātīgas darbības un pieķert vainīgos, pieņemt spēcīgu Iekšējās drošības pārvaldes (IDP) vadītāju un stiprināt šo pārvaldi un īstenot dažādus citus pasākumus, bet es nevaru ietekmēt to, ka katru brīdi pasaulē piedzimst pa kādam noziedzīgam prātam,” pauž Jaunzeme.

Viņa uzsver, ka negodprātīgu darbinieku izskaušana notiek un notiks, un šī problēma valsts pārvaldē diemžēl pastāv. Ja šīs problēmas nebūtu, VID netērētu līdzekļus IDP uzturēšanai. “Līdzīgi var teikt – ja sabiedrībā kopumā visi būtu godprātīgi, diez vai mums vajadzētu Valsts policiju,” pauž Jaunzeme.

Jaunzeme arī norāda uz diviem aspektiem.

“Pirmkārt, joprojām ir optimisti, kas uzskata, ka uz viņiem VID ieviestās pretkorupcijas sistēmas neattiecas, un viņus nekad nepieķers. Pieķers! Un, jā – jau tagad varu pateikt, ka aizturēšanas būs vēl. Otrkārt, es nevaru nepieminēt finanšu ministra attieksmi pret VID darbu. Mēs radam vidi, lai korupcijas nebūtu, izmeklējam, aizturam, bet katru reizi, kad ir rezultāts, kad tiek atklāta korupcija, ministra reakcija ir agresīva, norādot, ka netiek darīts nekas, lai korupciju novērstu,” komentē Jaunzeme

Tāpat viņa uzsver, ka šobrīd korupcijas lieta vēl pat līdz tiesai nav nonākusi, bet finanšu ministrs jau vainīgo atradis.

“Jā, pēdējā laikā aizturēšanu ir daudz, bet kāpēc?! Tāpēc, ka pēdējo dažu gadu laikā ar šo problēmu VID tiešām tiek strādāts, nevis tikai veidota kūsājoša darba imitācija. Un tāpēc, ka šodien tieši VID ir valsts iestāde, kurā ir sava spēcīga, ar ģenerāldirektora atbalstu strādājoša IDP. Kurā tad vēl tāda ir?,” pauž Jaunzeme.

Viņa arī neuzskata, ka alternatīva ir korupciju neredzēt par spīti pret viņu vērstajai agresijai.

Tāpat Jaunzeme piebilst, ka tieši Finanšu ministrija bija tā, kas lika VID vadītājai atjaunot darbā par negodprātīgu rīcību atbrīvotus muitniekus. Vienlaikus Jaunzeme pauda cerību, ka attiecībā uz pēdējiem aizturētajiem nebūs tāds pats scenārijs.

Jau ziņots, ka Reirs ierosinājis disciplinārlietu un atstādinājis no amata Jaunzemi.

Rīkojums ir izdots gan uz dienesta pārbaudes ziņojuma pamata, gan reaģējot uz nesenajām Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) aizturēšanām VID Nodokļu un muitas policijā, kā arī VID IDP veiktajām vairāku darbinieku aizturēšanām.

Reirs ceturtdien paziņoja, ka ir aizturēta organizēta noziedzīga grupa, kas sastāv no augsta līmeņa VID darbiniekiem. Aizturētie, kuriem tiesa ir piemērojusi apcietinājumu, nav nekādi zema līmeņa inspektori vai kāds atsevišķs muitnieks, bet ļoti augsta līmeņa amatpersonas, kas strādā tiešā pārvaldes direktora vadībā, kurš savukārt pakļaujas tieši ģenerāldirektorei.

Papildus finanšu ministrs ir uzdevis lemt par VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktora Kaspara Podiņa atbildību un atstādināšanu uz pārbaudes laiku, ņemot vērā nesenās KNAB aizturēšanas VID Nodokļu un muitas policijā.

“Noziegumi, par kuriem šīs amatpersonas ir aizturētas, arī ir paši nopietnākie, kādus amatpersona vien var pieļaut. Šādā situācijā nav iedomājams, ka iestāde varētu izlikties, ka nekas nav noticis un turpināt mierīgi strādāt tālāk,” uzsver Reirs.

Dienesta pārbaudē esot secināts, ka Jaunzemes rīcība ir vērtējama kā amata pienākumu, konkrēta rīkojuma vai uzdevuma nepamatota nepildīšana vai novēlota, nolaidīga vai nekvalitatīva pildīšana. Tādējādi, iespējams, esot nodarīts būtisks kaitējums valsts interesēm, un Jaunzemes rīcībā esot saskatāmas Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumā noteiktā disciplinārpārkāpuma pazīmes.

Reirs uzskata, ka šādi noziegumi ir varējuši notikt, tikai tāpēc, ka pastāv lieli trūkumi iekšējās kontroles mehānismos un uzraudzībā.

Reira ieskatā, ir nepieciešama detalizēta izmeklēšana par to, kā kaut kas tāds iestādē ir iespējams, tāpēc viņš pieņēmis lēmumu no ceturtdienas atstādināt VID ģenerāldirektori no amata pienākumu pildīšanas.

Tāpat Reirs norāda, ka VID ģenerāldirektore jau divas reizes ierēdņa novērtēšanā esot saņēmusi zemu novērtējumu. “Pašlaik nav iespējama nekāda tālāka izvairīšanās no atbildības, kā arī nav pieļaujama darba pienākumu pildīšana, lai netraucētu disciplinārlietas gaitai,” uzsver finanšu ministrs.

Par VID ģenerāldirektores pienākumu izpildītāju iecelta ģenerāldirektores vietniece, Informātikas pārvaldes direktore Indra Kārkliņa.