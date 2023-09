VIDEO. Apstiprināts. Karā Ukrainā ir zaudēts pirmais britu “Challenger-2” tanks

Sociālajos medijos kopīgotajā un ziņu aģentūras BBC Verify analizētajā videoklipā redzama iznīcināta Lielbritānijā ražotā tanka “Challenger-2” degšana.

Videomateriālā redzams, ka no transportlīdzekļa ceļa malā plūst dūmi. Rietumu aizsardzības avots BBC apstiprināja, ka video redzams Challenger-2 tanks – par laimi visa apkalpe izdzīvoja. BBC Verify nevar precīzi apstiprināt, kur un kad incidents noticis.

Citviet vietnē “X” no krievu pozīcijām ziņo, ka uzbrukums noticis Zaporižjes apgabalā pie Rabotinas, sakot, ka “Zīmīgi, ka Challenger dega vairāk nekā dienu. Iemesls tik ilgstošai degšanai varētu būt urāna munīcija.”

Ukrainas spēki guvuši panākumus pie Robotines un Verboves

Ukrainas spēki guvuši panākumus rajonos uz dienvidiem no Robotines un uz rietumiem no Verboves ciema Zaporižjas apgabala rietumos, nostiprinoties sasniegtajās robežās, paziņojis ģenerālštāba pārstāvis Pavlo Kovaļčuks.

“Veicot uzbrukuma operāciju Melitopoles virzienā, aizsardzības spēki guva panākumus rajonos uz dienvidiem no Robotines un uz rietumiem no Verboves. Viņi nostiprinās sasniegtajās robežās,” sacīja Kovaļčuks.

Pēc viņa teiktā, Bahmutas virzienā aizsardzības spēki turpina veikt uzbrukuma operācijas uz dienvidiem no Bahmutas pilsētas un nostiprinās sasniegtajās robežās.

“Tāpat aizsardzības spēki turpina noturēt Krievijas karaspēka uzbrukumu Avdijivkas un Marjinkas virzienā. Pretinieks veica neveiksmīgas uzbrukuma darbības Doneckas apgabala Avdijivkas un Marjinkas rajonā,” sacīja Kovaļčuks.

Viņš paziņoja, ka aizsardzības spēki arī turpina noturēt Krievijas karaspēka uzbrukumu Limanas un Bahmutas virzienā.

The British Challenger 2 tank, which has a price of 4.2 million pounds sterling, is burning in front of the Russian army pic.twitter.com/mRxCkG5T5w

The destruction of the first British Challenger 2 tank from the Kornet ATGM. Zaporozhye region. Rabotino / Willow.

At 6 am, the Armed Forces of Ukraine attempted to attack our positions using 2 tanks and 3 armored vehicles. Having left on the road, our artillery began to… pic.twitter.com/zyEdHhPL6b

