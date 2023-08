FOTO. Tanks kā dekors dārzā. Ko ukraiņiem darīt ar miljoniem tonnu militāro metāllūžņu – tos nekur nepieņem

Vairāk nekā miljons tonnu militāro metāllūžņu ir uzkrājušies pusotra gada kara laikā Ukrainā. Šo metālu nepieņem nekādi metālu pārstrādes centri, ne metalurģijas rūpnīcas.

Ukrainai ir nepieciešams augstas kvalitātes tērauds, no kura ražo bruņumašīnas. ES valstīs šādas izejvielas maksā līdz 3000 eiro par tonnu, un Ukrainā, kur to katru dienu patērē vairāk, pārstrāde un ražošana pat neatmaksājas. Kāpēc tā, sīkāk skatāms BBC žurnālista Dmitrija Vlasova video.

Sižetā intervēta Veļikojas Dimerkas iedzīvotāja Jūlija Seminoga, šī vieta atrodas netālu no Kijivas. Viņa stāsta, ka okupācijas laikā krievi iebraukuši ar savu militāro tehniku sētā, un tā tur arī palikusi.

Tad ģimene sapratusi, ka ar tiem būs jāsadzīvo, proti, dārzu jātaisa tam apkārt, lai varētu izmantot zemi. Tā jau pusotru gadu.

Ģimene iemanījusies arī nopelnīt – tanka atliekas tiek izpārdotas gabalos starptautiskajās interneta izsolēs, kā arī tiem, kas garāmbraucot vēlas kādu piemiņu no šausminošā laika. Esot nopelnīti 15 000 dolāru.

Iznīcinātā militārā tehnika metālindustrijai nav interesanta – tā vienkāŗši stāv un to pārņem korozija. Šie sarūsējušie metāla kalni prasa papildu darbu un resursus – sanitārā apstrāde un demilitarizēšana.

Sadedzis tanks – tas viss nav vērtējams jau kā metāllūžņi. Piemēram, T-72 pārstrāde izmaksā 6000 grivnu, savukārt jau sagatavota, pārstrādāta metāla iepirkšanas cena rūpnīcās ir tieši tāda pati.

Līdz ar to šīs pārstrādes cenas dēļ nevienam neatmaksājas vākt un tīrīt Ukrainas teritorijas no militārajiem lūžņiem, jo ar to neko nevar nopelnīt. Tie, kas to varētu un spētu, sagaida no valsts dotācijas un līdzdarbošanos, lai nebūtu mīnusos, vai arī – investorus no pasaules.

Tikmēr vēl daļa šo tehnisko kapsētu kalpo kā kara liecības un eksponāti ne tikai Ukrainā, bet daudzviet pasaulē tiek rīkotas arī šādas parādes.

