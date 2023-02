Kažociņš: “Pamiers būtu ārkārtīgi negatīvs gan Ukrainai, gan arī NATO” Ieteikt







“Gads ir pagājis. Šī gada laikā mēs esam redzējuši, ka ukraiņiem iet daudz labāk, nekā varēja sagaidīt. Krievijai ir bijuši trīs lieli zaudējumi, varētu teikt: atkāpšanās no Kijivas, sabrukums pie Arkaīdas un Hersonas atbrīvošana. Bet tagad ir iestājies tāds nenoteikts brīdis, kad abas puses gatavojas uzbrukumam. No ukraiņu puses – viņi gatavojas, lai izmantotu jauno tehniku, jaunas munīcijas piegādes, kuras viņi ir lūguši no Rietumiem. Krievijas puse ir mēģinājusi sagatavot savus iesauktos karavīrus kaujām. Un izskatās, ka tās jau Dobasā, Luhanskā ir sākušās. Vai tas ir īstais un nopietnākais uzbrukums? To mēs vēl redzēsim,” tā aktuālo situāciju kara gaitā Ukrainā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” komentēja Valsts prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos Jānis Kažociņš.

Kažociņš raidījumā apsprieda arī to, kas varētu notikt nākamajās nedēļās un mēnešos, un, viņaprāt, tieši “iznākums no tā varētu būt ārkārtīgi būtisks”.

Lūgts paskaidrot, ko tas varētu nozīmēt, Kažociņš atteica: “Ja iznāk tā, ka ir optimistiskais scenārijs un Ukraina var izstumt Krievijas bruņotos spēkus no okupētās teritorijas, tas būtu, protams, ārkārtīgi labi. Bet mēs nezinām, vai tas ir iespējams. No otras puses, ja Krievijai veicas labāk kā līdz šim, un viņa, piemēram, varētu ieņemt tās Ukrainas daļas, kuras tiktu anektētas pirms pāris mēnešiem, tad viņi varētu atsaukties uz globālo dienvidu, tas ir, citām pasaules valstīm, kuras nav Rietumu ietekmes sfērā, lai veiktu kaut kādu pamieru,” komentēja Kažociņš.

“Pamiers būtu ārkārtīgi negatīvs gan Ukrainai, gan arī NATO, jo tā būtu savā veidā mūsu nespējas izrādīšana. Nespējas izrādīšana nozīmē, ka Krievijai tad būtu laiks pārapbruņoties un tad sākt plašāku karu pret Rietumiem, tajā skaitā apdraudot arī mūsu valsti,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” pauda Kažociņš.