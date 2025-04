Keitija Perija aizlido kosmosā un tagad visa pasaule par viņu smejas Ieteikt







Keitija Perija saskaras ar negaidītu kritikas vilni pēc savas dalības “Blue Origin” vis-sieviešu kosmosa lidojumā, kurā piedalījās arī žurnāliste Geila Kinga, uzņēmēja Lorēna Sančesa, NASA zinātniece Aiša Bova un vēl trīs citas ietekmīgas sievietes.

Lai arī misijas mērķis bija iedvesmot sievietes un meitenes visā pasaulē, kritiķi nosauca lidojumu par “tukšu šovu” un PR triku, kam nav nekādas zinātniskas vērtības. Interneta lietotāji un pat slavenības, piemēram, Emīlija Ratajkovski un Olīvija Vailda, norādīja uz izrādīšanos un misijas nesamērīgajām izmaksām.

Perija vislielāko izsmieklu izpelnījās brīdī, kad pēc nolaišanās nokrita ceļos, skūpstīja zemi un pacēla margrietiņu pret debesīm, slavējot mīlestību un “kolektīvo enerģiju”. Viņa arī kameru priekšā dziedāja “What a Wonderful World” un reklamēja savu gaidāmo tūri.

Insideris atklāj, ka dziedātāja nožēlo nevis pašu lidojumu, bet gan to, ka padarījusi to par publisku teātri, un vēlas, lai iekšējie video no kapsulas nekad netiktu publicēti. Arī margrietiņas – ko viņa veltīja savai meitai Deizijai – žests viņai nu šķiet “par daudz”.

Kritika nav nākusi tikai no publikas – pat ātrās ēdināšanas ķēde Wendy’s iemeta savus “komiskos komentārus”, jautājot, vai “Periju varētu aizsūtīt atpakaļ kosmosā”. Tikmēr viņas ilgstošā poprivalka Keša piespēlēja skandālam, pozējot ar Wendy’s krūzi, radot iespaidu, ka viņai šis farss sagādā prieku.

Papildus jautājumam par izrādīšanos, daudzi kritizēja arī lidojuma ekoloģisko ietekmi, ko uzsvēra kā pretrunīgu, ņemot vērā Perijas iepriekšējos izteikumus par klimata pārmaiņu ietekmi bērniem un vides aizsardzību.

Lai arī Gayle King publiski aizstāvēja lidojuma nozīmi, apgalvojot, ka tas “iedvesmo meitenes visā pasaulē”, avoti atzīst, ka Perija ir satriekta, vīlusies un negaidīja šādu reakciju.

Līdz šim Perija nav komentējusi situāciju sociālajos tīklos, bet gan turpina reklamēt savu jauno tūri, gluži kā bezsvara stāvoklī kapsulā.