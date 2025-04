Foto: Ekrānuzņēmums no video

Magones mājās viena nelaime pēc otras: "Meitene, nesapņo, sēdi savos sūdos!"







Pēc brīvdienām Ēģiptē šova “Slavenības. Bez filtra” veterāne Magone atgriezusies savā ierastajā dzīvē. Pie viņas ciemos ieradušās draudzenes. Magones sirds ir pilna ne tikai par Ēģiptes braucienu un attiecībām par Venti, bet arī klapatām mājās.

Vanags nokodis vienu no gaiļiem, ūdens boilers uzsprādzis un lolotā mūrīša krāsns, kurā ieguldīti trīs tūkstošo eiro – nepilna gada laikā ir sabrucis.

“Dari, ko gribi – ārā auksti, istabā pieci grādi, jaunā pečka par trīs tūkstošiem eiro pagalam. Sēžu smaidu – ko tagad darīt!” Magone stāsta draudzenēm. Viena no draudzenēm strikti nosaka, ka jāsauc meistars, kurš to uzbūvēja – tas jau neesot normāli, ka nepilna gada laikā tā sabrukusi. Magone to mēģinājusi darīt, bet meistars neliekoties ne zinis, kaut dzīvojot turpat netālu.

Tā gan nav vienīgā klapata. Atbraucot no Ēģiptes, Magone gribējusi sakopties. Ieslēdzot ūdens sildītāju, tas sācis kratīties un šņākt!

“Grīda pilna ar ūdeni, viss put un balts! Boileram trubas uzšāvās gaisā, viss karstais ūdens virtuvē pa zemi. Nedēļu netīri dzīvojām, ne dušas, ne kā!”

Magone teic, ka viņai pēc tādiem piedzīvojumiem ir “aizgājis ciet”. Bezpalīdzībā viņa smējusies, jo raudāt jau nav jēgas. “Es domāju – labi, paldies, Dievs, laipni lūgta mājās! Kā saka, ja tu labi padzīvoji, tad atsēdina uz dibena vietējos apstākļos. Saka – meitene, nesapņo, sēdi savos sūdos! Ko darīt – algas nav, viss iztērēts līdz pēdējam pa ceļojumiem.”

Magone gan optimismu nav zaudējusi – viņa zina, kā izdzīvot arī šādos apstākļos. Sirds vienīgi sāp, ka atkal ar visu jātiek galā pašai, jo vīrieša mājās kā nav, tā nav.