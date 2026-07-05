Foto: AFP/Scanpix

Ķīna sākusi piegādāt degvielu Krievijai, taču ir kāda nianse 0

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LA.LV
9:26, 5. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ķīna sākusi piegādāt degvielu Krievijai caur automobiļu robežkontroles punktu “Zabaikaļska” uz benzīna deficīta fona, kas radies pēc Ukrainas triecienu sērijas pa Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Taču ir kāda nianse…

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Kā raksta ukraiņu medijs Dialog.ua, Zabaikaļas novada gubernators Aleksandrs Osipovs parakstīja lēmumu, kas no 3. jūlija paredzēja aizliegumu braukt caur “Zabaikaļskas” robežpunktu visām kravas automašīnām, izņemot transportlīdzekļus, kas pārvadā degvielu.

Dokumentā tas tika skaidrots ar to, ka benzīnvedēji bija iestrēguši garās rindās kopā ar citām kravas automašīnām.

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Vienlaikus tiek norādīts, ka ir kāda būtiska nianse – šī plāna īstenošana varēja paralizēt nozīmīgu importa plūsmu no Ķīnas. Rezultātā varas iestādes operatīvi atcēla šo lēmumu, un drīz vien tas tika dzēsts no reģionālās valdības oficiālās tīmekļa vietnes.

Uz 3. jūliju kravas transporta kustība caur robežpunktu notika parastajā režīmā.

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