16:13, 19. augusts 2025
Veselam Uzturs

Dilles (Anethum graveolens) ir aromātisks garšaugs, kura izcelsme ir ziemeļrietumu Āzijā un Vidusjūras reģionā. Šodien tās plaši kultivē visā Eiropā, ASV un citur. Tām ir citrusa, nedaudz lakricas piegarša, un tās tradicionāli izmantotas ajurvēdas medicīnā. Diļļu labvēlīgie efekti pamatā balstās uz antioksidantu un pretiekaisuma iedarbību.

Mēdz jokot, ka latvieši jebkuram ēdienam pievieno dilles. Un ne bez pamata! To ieguvumi veselībai ir plaši.

1. Pretiekaisuma un antioksidanta loma

Galvenie aktīvie savienojumi diļļu sastāvā — flavonoīdi — ir dabīgi antioksidanti, kas palīdz aizsargāt šūnas, mazinot oksidatīvo stresu. Tie var atbalstīt imūnsistēmu, kognitīvās funkcijas un sniegt pretiekaisuma efektu.

2. Zems holesterīna līmenis

Pētījumi liecina, ka diļļes var samazināt kopējo holesterīna un “sliktā” hokesterīna līmeni, vienlaikus palielinot “labo”. Tās palīdz mazināt sirds un asinsvadu saslimšanu risku.

3. Atbalsts cukura līmeņa kontrolei

Cilvēku pētījumos dilļa pulveris spēj pazemināt asins glikozes un insulīna līmeni. Tas palīdz arī pie cukura līmeņa regulēšanas un var samazināt diabetu komplikāciju risku.

4. Menstruāciju sāpes

Tāpat kāda pētījuma rezultāti liecināja, ka diļļu pulveris var būt efektīvs kā pretsāpju līdzeklis (piem., mefenamīnskābe), mazina menstruāciju radītās sāpes.

5. Dzemdību sāpes un trauksme

Pētījumā grūtniecēm, kas lietoja žāvētu diļļu sēklu tēju, novērota mazāka trauksme dzemdību laikā un īsāks dzemdību posms, salīdzinot ar oksitocīnu. Tas liecina, ka dilļa tējas varētu palīdzēt atvieglošanai dzemdībās.
Uzturvērtība

5 svaigu diļļu zariņi dienā nodrošina aptuveni 8% no dienas C vitamīna normas, kā arī daļu no ikdienas A vitamīna, mangāna, dzelzs devas.

Kā lietot dilles uzturā

Pievieno svaigas vai žāvētas diļles salātiem, zupām, mērcēm un marinādēm.

Žāvētas diļles izmanto aptuveni ¼ no svaigā daudzuma attiecībā pret recepti.

Glabā svaigās dilles ledusskapī, pēc žāvēšas – tumšā vietā hermētiski noslēgtos traukos.

Dilles labi var arī saldēt – vienkārši sagrieztas maisiņos vai ledus kubiņos. Ziemā tās saglabās savu lielisko aromātu.

