FOTO. Benzīna deficīts Krievijā pamanāms pat no kosmosa: fiksēti unikāli kadri 8
Degvielas krīze Krievijā kļūst arvien dziļāka, un rindas pie degvielas uzpildes stacijām (DUS) visā valstī ir tik lielas, ka dažas no tām ir redzamas pat no kosmosa.
Par zīmīgu piemēru kļuvusi automašīnu rinda pie uzņēmuma “Rosneft” DUS Atamanovkas ciematā netālu no Čitas.
Dienu iepriekš tīmeklī parādījās video ar šo pašu rindu – tās garums sasniedza aptuveni 4,5 kilometrus, bet automašīnu skaits, visticamāk, bija ap 800. Šī DUS saņem degvielu no Habarovskas naftas pārstrādes rūpnīcas, kas līdz šim vēl nav cietusi no Ukrainas dronu triecieniem.
Aizbaikāla novada varas iestādes jau 25. jūnijā benzīna deficīta dēļ ieviesa paaugstinātas gatavības režīmu. Turklāt šī problēma jau sen ir izgājusi ārpus viena reģiona robežām. Degvielas krīze ir pārņēmusi gandrīz visu valsti, kā arī okupētās teritorijas.
Dažos Krievijas reģionos kārtības uzturēšanai pie degvielas uzpildes stacijām tiek piesaistīti pat policijas darbinieki.
Pēc “Energy Intelligence” aplēsēm, benzīna ražošana Krievijas Federācijā samazinājusies aptuveni par ceturtdaļu – līdz 85 tūkstošiem tonnu diennaktī. Tajā pašā laikā pieprasījums sasniedz aptuveni 110 tūkstošus tonnu katru dienu.
Krievijas Federācija jūnijā vairāk nekā 6 reizes palielināja subsīdijas naftas pārstrādes rūpnīcām, kas piegādā degvielu iekšējam tirgum. Šādā veidā Kremlis mēģina iegrožot degvielas krīzi un benzīna un dīzeļdegvielas cenu kāpumu.