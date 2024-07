Elektroauto uzlādes laukums ar 11 publiskām uzlādes pieslēgvietām Pulkveža Brieža ielā. Foto: Edijs Pālens/LETA

Sapņo par elektroauto vai hibrīdauto iegādi? Valsts būtiski palielinājusi ne tikai atbalsta finansējumu iedzīvotājiem to pirkšanai, bet arī veco auto utilizēšanai







Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) ir pilnveidojusi atbalsta programmu iedzīvotājiem elektroauto un ārēji lādējamu hibrīdauto iegādei, ko otrdien, 16. jūlijā apstiprināja Ministru kabinets (MK). Atbalsta programmas ietvaros palielināts valsts atbalsts lietota elektroauto un jauna hibrīdauto iegādei, kā arī videi draudzīgo automobiļu iegādei daudzbērnu ģimenēm, tā portālu LA.LV informēja KEM Stratēģiskās koordinācijas departamenta direktores vietniece Baiba Jakobsone.

2023.gada vasarā veiktās aptaujas dati par elektromobilitātes veicināšanu daudzbērnu ģimenēs liecina, ka daudzbērnu ģimenēm ir liela interese iegādāties elektromobili vai hibrīdauto. 54% respondentu norādīja, ka labprāt iegādātos šādu automobili, ja būtu papildu atbalsts esošās atbalsta programmas ietvaros, vienlaikus 63% respondentu interesējās par atbalstu transportlīdzekļiem ar vismaz septiņām sēdvietām.

“Sekojot sabiedrības vajadzībām un tirgus tendencēm, ieviešam pilnveidojumus esošajā atbalsta programmā. Lai stimulētu klimatam draudzīgu automobiļu izmantošanu iedzīvotāju vidū, īpaši attālākos reģionos, kur mērojami samērā lieli attālumi, esam palielinājuši atbalstu jaunu ārēji lādējamu hibrīdauto un lietotu elektroauto iegādei, kā arī nodrošinājuši papildu stimulu daudzbērnu ģimenēm iegādāties piecvietīgu vai septiņvietīgu elektroauto vai ārēji lādējamu hibrīdauto,” skaidro klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis.

Valsts atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm piecvietīgam elektroauto un jauna ārēji lādējama hibrīdauto iegādei būs 6750 eiro, bet piecvietīgam lietotam elektroauto – 5000 eiro. Ja ģimenei būs interese iegādāties septiņvietīgu auto, atbalsts būs lielāks, ņemot vērā, ka tirgū septiņvietīga automobiļu cena ir vidēji par 30% augstāka. Attiecīgi septiņvietīgam jaunam elektroauto un jaunam ārēji lādējam hibrīdauto atbalsts būs 9000 eiro, bet septiņvietīgam lietotam elektroauto – 6750 eiro.

Lai daudzbērnu ģimenes (aprūpē trīs bērni un vairāk) pārstāvis varētu saņemt atbalstu, ir nepieciešama arī Latvijas Goda ģimenes apliecība. Atbalstu saņems arī audžuģimenes vai daudzbērnu ģimenes, kur bērni ģimenē dzīvo aizbildniecībā un arī, ja ģimenē ir pilngadīga persona līdz 24 gadiem (neieskaitot), kuri iegūst vispārējo/profesionālo/augstāko izglītību vai 11 mēnešus pilda valsts aizsardzības dienestu.

Palielināts valsts atbalsts videi draudzīgo automobiļu iegādei

Iedzīvotājiem, kuriem ir interese iegādāties videi draudzīgu automobili, to varēs iegādāties ar lielāku piešķirto valsts atbalstu, norāda ministrijā. Valsts atbalsts lietotam elektroauto tiek palielināts par 1 100 eiro (no 2250 eiro uz 3350 eiro, savukārt, ja iedzīvotājiem ir interese iegādāties jaunu ārēji lādējamu hibrīdauto, tā atbalsts tiek palielināts uz pusi (no 2250 eiro uz 4500 eiro).

Papildus, ja iedzīvotājam ir interese savu veco transportlīdzekli, kurš darbināms ar benzīnu, dīzeļdegvielu vai gāzi, norakstīt, nododot to apstrādes uzņēmumam, par to varēs saņemt 2000 eiro lielu “bonusu”, kas iepriekš bija 1000 eiro. Šis “bonuss” attiecas uz visiem iedzīvotājiem, tostarp daudzbērnu ģimenēm, kuras iecerējušas iegādāties videi draudzīgu automobili.

Ministrija atgādina, ja iedzīvotājs ir izvēlējies savu elektroauto, kas šobrīd nav pieejams Latvijā, iedzīvotājam ir iespēja noslēgt līgumu, par to vienojoties ar auto tirgotāju par izvēlēto elektroauto pieejamību un iegādi.

Ja šajā situācijā iedzīvotājs ir izvēlējies savu veco iekšdedzes dzinēja auto norakstīt, KEM iesaka to veikt brīdī, kad elektroauto jau ir piegādāts un reģistrēts Latvijā. Norakstot savu veco iekšdedzes dzinēja auto, iedzīvotājs “uz rokas” saņem transportlīdzekļa likvidācijas sertifikātu, kuru kopā ar pieteikumu par atbalsta saņemšanu iesniedz auto tirgotājam. Process, kamēr notiek dokumentu izskatīšana, līdz brīdim, kad elektroauto var sākt izmantot, ilgst aptuveni nedēļu.

Atbalsta programma – Emisijas kvotu izsolīšanas instruments – EKII, iedzīvotājiem ir pieejama no 2022. gada marta. Pa Latvijas ceļiem ripo 1897 elektroauto un hibrīdauto, kas nedaudz vairāk kā divu gadu laikā iegādāti (līdzfinansēti) par EKII finansējumu 7,5 milj. eiro apmērā. Tie ir 24,3% no kopējā elektroauto skaita Latvijā.

Videi draudzīgo automobiļu skaits katru gadu pieaug. Straujāks uzrāviens ir redzams tieši pēc 2022. gada, kad iedzīvotājiem bija pieejamas valsts atbalsta programmas. Piemēram, šogad vien 1. ceturksnī no kopējā iegādātā elektroauto skaita ap 25% iegādāti ar valsts atbalstu – EKII finansējumu.

Ar videi draudzīgo automobiļu sarakstu var iepazīties ŠEIT. Jautājumu gadījumā iedzīvotāji var vērsties SIA “Vides investīciju fonds”, rakstot [email protected] vai zvanot +371 25480152, +371 25441136 .

Publiciātes foto: Klimata un enerģētikas ministrija

