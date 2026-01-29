Klementjevs par Valaini: Rupjš un primitīvs PR, lai piesaistītu sev uzmanību 0

18:03, 29. janvāris 2026
Viedokļi

LA.LV jau vēstīja par ekonomikas ministra Viktora Valaiņa (ZZS) ierakstu sociālajā tīklā “X”, aicinot Īlonu Masku iegādāties Latvijas nacionālo aviokompāniju “airBaltic”. Andrejs Klementjevs, Rīgas domes LPV frakcijas vadītāja vietnieks, deputāts, viesojoties TV24 raidījumā “Preses klubs” izteica viedokli par ministra rīcību.

Kā norādīja Klementjevs, tas esot “rupjš un primitīvs PR gājiens, lai piesaistītu sev uzmanību.” Klementjevs sacīja, ka Aivars Lembergs tiesvedību dēļ vairs nevar aktīvi piedalīties politiskajā procesā, tāpēc Valainis cenšas sevi pierādīt un apliecināt kā ļoti darbīgu ministru, piesaistīt sev un partijai uzmanību, pierādīt, ka viņš var startēt kā premjerministrs, gan pacelt reitingu.

Tā kā viņa darbībā nav redzamu sasniegumu saimnieciskajos jautājumos, viņš mēģina piesaistīt uzmanību ar skaļām iniciatīvām un publiskiem žestiem, lai celtu gan savu, gan partijas reitingu laikā, kad politiskais spēks zaudē vēlētāju uzticību.

Klementjevs kritizē šādas publiskas darbības sociālajos tīklos, norādot, ka nopietni darījumi šādā līmenī nenotiek. Ja interese no starptautiskajiem partneriem patiešām pastāvētu, tā tiktu risināta caur diplomātiskiem kanāliem.
Plašāk pievienotajā video sižetā!

