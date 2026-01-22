“Jums tur sacensības ar Mieriņu?” Valaiņa publicētais soctīklu ieraksts raisa ievērojamu neizpratni sabiedrības vidū 0
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) sociālajā tīklā “X” aicinājis Īlonu Masku iegādāties Latvijas nacionālo aviokompāniju “airBaltic”. Šī aicinājuma konteksts saistīts ar to, ka ASV uzņēmējs Īlons Masks publiski izteicies par iespēju iegādāties Īrijas zemo cenu aviokompāniju “Ryanair”.
Masks sociālajā platformā “X” rīkoja aptauju, aicinot lietotājus paust viedokli, vai viņam vajadzētu iegādāties “Ryanair”. Zem šīs aptaujas savas domas izteicis arī Valainis, rakstot: “Pēc “airBaltic”. Viņiem jau ir Starlink – pierādi, ka vari uzbūvēt ko spēcīgāku par “Ryanair”.”
Buy AirBaltic. They already have Starlink-prove you can build something stronger than Ryanair
— Viktors Valainis (@ViktorsValainis) January 21, 2026
Citi lietotāji uz Valaiņa aicinājumu reaģējuši ar manāmu neizpratni. Lūk, ko sabiedrība par šo domā:
lūdzu atslēdziet Viktoram internetu
— ripenerf (@ripenerf) January 21, 2026
Viktor, nu tak pa sviestmaizi atdod labāk.
— DīvānaEksperte (@DEksperte) January 22, 2026
Interesanta pieeja ministram, tad limuzīnā ved un pa Rīgu ļauj plosīties kaut kādam primitīvam influencerim un nu liks tirdziņā nacionālo aviosabiedrību?! Kas nākamais?!
— Armands Akmens (@augshejais) January 21, 2026
🧐 vien atdod mazo pirkstiņu, viņš nopirks visu Latviju. Varbūt tas būtu jēdzīgi?
— Tekla (@tiklaTekla) January 21, 2026