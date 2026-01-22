Viktors Valainis
"Jums tur sacensības ar Mieriņu?" Valaiņa publicētais soctīklu ieraksts raisa ievērojamu neizpratni sabiedrības vidū

22. janvāris 2026
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) sociālajā tīklā “X” aicinājis Īlonu Masku iegādāties Latvijas nacionālo aviokompāniju “airBaltic”. Šī aicinājuma konteksts saistīts ar to, ka ASV uzņēmējs Īlons Masks publiski izteicies par iespēju iegādāties Īrijas zemo cenu aviokompāniju “Ryanair”.

Masks sociālajā platformā “X” rīkoja aptauju, aicinot lietotājus paust viedokli, vai viņam vajadzētu iegādāties “Ryanair”. Zem šīs aptaujas savas domas izteicis arī Valainis, rakstot: “Pēc “airBaltic”. Viņiem jau ir Starlink – pierādi, ka vari uzbūvēt ko spēcīgāku par “Ryanair”.”

Citi lietotāji uz Valaiņa aicinājumu reaģējuši ar manāmu neizpratni. Lūk, ko sabiedrība par šo domā:

