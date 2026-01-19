FOTO. Ko darīt ziemā Jūrmalā: no slēpošanas gar jūru līdz kultūras vakariem koncertzālē 0
Slēpot gar jūras krastu, doties pastaigā pa izgaismotu meža taku, sagaidīt saullēktu purvā, ar audiogidu izzināt vēsturisko Ķemeru kūrorta parku, piedzīvot ziemas ropejumping lēcienu no industriālā torņa un vakaru noslēgt koncertzālē vai akvaparkā – ziema Jūrmalā piedāvā pārsteidzoši daudzveidīgu pieredzi. Baltā, aukstā sezona kūrortpilsētā nav starpsezona, bet gan laiks, kad pilsētu iepazīt citā kvalitātē.
Kustība brīvā dabā
Kad laikapstākļi ļauj, Jūrmalā pieejamas vairākas distanču slēpošanas iespējas. Dzintaru mežaparkā izveidota 950 metrus gara, izgaismota trase klasiskajam solim (katru dienu no plkst. 9.00 līdz 22.00). Gar jūras krastu ierīkota 22 kilometrus gara distanču slēpošanas trase no 36. līnijas līdz Jaunķemeriem. Slidošanai pieejama publiskā slidotava Kauguros – iekšpagalmā starp Engures ielu 5 un Nometņu ielu 18.
Ziemas pastaigām pludmalē piemērots ir gājējiem paredzētais atsevišķais celiņš, kā arī piekrastes kāpas, Dzintaru mežaparks un Ragakāpas dabas parks Buļļuciemā. Dzintaru mežaparkā pastaigu telpu bagātina vides objekti – starp kokiem izvietotās metāliskās zvaigžņu formas un iespēja uzkāpt skatu tornī ar panorāmu pār priežu galotnēm un piekrasti, savukārt Ragakāpā līdzās senajām priedēm atrodas Brīvdabas muzejs ar vēsturisko zvejnieku sētu, kas ļauj iepazīt piekrastes sadzīves un būvniecības tradīcijas.
Kā īpašs piedāvājums no Advaita Adventures pieejami saullēkta pārgājieni ar purva kurpēm Lielajā Ķemeru tīrelī (14.02., 14.03.), savukārt vakara stundās Ķemeros – Izzinošā Gaismas taka Dumbrāja laipā, kur ap 500 metru garā maršrutā gaismas instalācijas, skaņas un vides objekti veido naksnīgu stāstu par mitrāju ekosistēmu un dabas cikliem (plkst. 16.00–24.00, līdz 31.01.).
Adrenalīna cienītājiem 31. janvārī Slokas papīrfabrikā notiks “Big Tower” ziemas lēcieni – ropejumping.lv pasākums no industriālā torņa (plkst. 12.00–16.00).
Pilsētvide un arhitektūra
Ziemā īpaši piemēroti ir Jūrmalas Tūrisma informācijas centra sagatavotie tematiskie “Pilsētas pastaigu maršruti” un “Koka arhitektūras ceļvedis”, kas aicina izstaigāt dažādas apkaimes, ieraudzīt koka vasarnīcu detaļas, ielu struktūru un kūrortpilsētas vēsturiskos slāņus, kas bez koku lapotnes un vasaras kņadas atklājas sevišķi skaidri.
Ķemeru vēsturiskais kūrorta parks piedāvā pastaigas pa līkumotām alejām, tiltiņiem, garām mazās arhitekūras formām – rotondām un paviljoniem; to iespējams iepazīt arī ar Jūrmalas Tūrisma informācijas centra sagatavotu audiogidu, kas stāsta par parka, arhitektūras un personību vēsturi kopš 19. gadsimta.
Kultūra un atpūta iekštelpās
Ziemas sezonā Jūrmalas izstāžu telpas piedāvā daudzveidīgu programmu – Mākslas stacijā “Dubulti” skatāma Vidvuda Zviedra personālizstāde, Jūrmalas muzejā līdzās kūrortvēstures ekspozīcijai “Ārsts kūrortā 19. gadsimtā” aplūkojama arī Talsu mākslinieku grupas izstāde “Krūmu zvaigznājs”, kas iezīmē Talsu mākslinieku paaudžu nepārtrauktību, Bulduru Izstāžu namā – Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstila katedras studentu izstāde “Cilvēka trajektorijas”, galerijā “Bastejs” – britu popārta klasiķa Entonija Donaldsona darbi, Aspazijas mājā – Ditas Lūses personālizstāde “Patverties saulē”, kas veidota kā vizuāla patvēruma un iekšēja līdzsvara telpa nemierīgā laikā, savukārt pilsētvidē pie Slokas bibliotēkas apskatāma brīvdabas izstāde “Slokai – 770”, kas iepazīstina ar apkaimes vēsturi.
Dzintaru koncertzālē regulāri skan kamermūzika, džezs, kora programmas, blūzs un klasiskā mūzika, tostarp gandrīz katru svētdienu cikla “Brīvdienu mūzika” koncerti.
Kino cienītājiem galerijā “Korso” pieejams kinoteātris “StarCinema” ar jaunāko filmu, animācijas un Eiropas kino repertuāru.
Viens no nozīmīgākajiem ziemas sezonas magnētiem ir Līvu Akvaparks – lielākais akvaparks Baltijā ar baseiniem, slidkalniņiem un SPA zonu, kas piedāvā siltu atpūtu un kontrastu piekrastes ziemas klimatam.
Ziemas garšas
Ziemā Jūrmalā būtiska pieredzes daļa ir arī gastronomija – kafejnīcas un restorāni pilsētā, Food Truck 36. line Lielupē pie 36. līnijas ar sildošu ziemas ēdienkarti līdzņemšanai, kā arī Jomas ielas ēdinātāji, piemēram, “Alus krodziņš” ar āra kamīnu vai grilrestorāns “Zelta Teļš”, kas piedāvā siltu maltīti un karstvīnu baudīšanai arī ārtelpā.
Praktiska informācija par iebraukšanu Jūrmalā
Atgādinām, ka iebraukšanai Jūrmalas īpašā režīma zonā nepieciešama caurlaide 5,00 EUR, ko iespējams iegādāties digitāli – tiešsaistē vietnē visitjurmala.lv, mobilajās lietotnēs Mobilly, Citadele un EuroPark, caurlaižu automātos pilsētā, kā arī Jūrmalas Tūrisma informācijas centrā.