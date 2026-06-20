Kliedzieni, dūmi un smagas traumas: vilciena katastrofa Lielbritānijā pārvēršas murgā 0
Vilciena sadursmē Lielbritānijā, netālu no Bedfordas, gājis bojā vilciena vadītājs un ievainoti desmitiem pasažieru, no kuriem 33 guvuši smagas traumas, bet vēl vairāki desmiti – vieglākas traumas.
Negadījums noticis 19. jūnijā, kad viens pasažieru vilciens ietriecies citā vilcienā, kas bijis apstājies vai kustējies lēnāk. Notikuma vietā izsludināta ārkārtas situācija, un glābšanas dienesti strādājuši vairākas stundas.
Aculiecinieki stāsta par haotiskām un šausminošām ainām pēc sadursmes.
40 gadus vecais ārsts Pīts Knaps, kurš atradās viena no vilcieniem priekšējā vagonā, sākotnēji domājis, ka noticis terorakts.
“Bija brīdis, kad mēs visi ietriecāmies priekšā esošajos sēdekļos, un tad es redzēju dūmus. Cilvēki raudāja, kliedza, bija ļoti nobijušies un apjukuši,” viņš stāsta.
Viņš norāda, ka vairākiem pasažieriem bijušas smagas traumas.
“Daudzi nespēja runāt, bija lauztas kājas, un, kad izkļuvu no vilciena, redzēju cilvēkus, kas spļāva asinis,” piebilda aculiecinieks.
Cits pasažieris britu medijiem norādījis, ka, viņaprāt, līdz pat 90% viņa vagona pasažieru guvuši traumas.
Izmeklētāji šobrīd pārbauda, vai negadījumā varētu būt vainojama signalizācijas vai drošības sistēmas kļūme.
Sistēma paredz automātiski bremzēt vilcienu, ja vadītājs nereaģē uz sarkanu signālu, taču tiek skaidrots, ka vienam no vilcieniem varētu būt radušās problēmas.
Negadījumā iesaistīti vairāk nekā 30 neatliekamie transportlīdzekļi, tostarp arī helikopteri. Slimnīcas paziņojušas, ka sagaida vismaz 50 cietušos.
Varas iestādes norāda, ka situācija tiek izmeklēta kā nopietns dzelzceļa negadījums, un notikuma vietā strādā arī speciālisti no dzelzceļa avāriju izmeklēšanas dienesta.
Raksts sagatavots pēc ārvalstu preses materiāliem.