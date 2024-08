pexels.com/Egor Kamelev

Siltāks klimats nozīmē, ka odu sezona kļūst garāka, izraisot ne tikai nepatīkamo kukaiņu skaita un to sezonas ilguma pieaugumu, bet arī lielāku iespēju izplatīties jaunām sugām vēl nebijušās vietās un līdz ar to dažādu slimību izplatībai, par to plašāk raksta CBS News.

Lai palīdzētu samazināt risku Ņujorkā eksperti-“kukaiņu mednieki” izseko vasaras kaitēkļus starp kokiem un parku purviem, – vietās, ko iedzīvotāji izmanto, lai izvairītos no vasaras karstuma.

Zinātnieki Ņujorkā pa naktīm parkos vāc odu olas un izliek slazdus pieaugušajiem odiem. Pēc tam odi tiek nogādāti sabiedrības veselības laboratorijā testēšanai un tiek šķiroti pēc moskītu sugām, lai izdarītu secinājumus, kas šobrīd notiek dabā.

Odu pārnēsātie vīrusi ietver arī tropu drudzi. ASV brīdināti ārstu, lai tie ir uzmanīgi saistībā ar tropu drudzi, jo gadījumi tur šogad pārspēj starptautiskos rekordus. Puertoriko, tāpat kā lielākā daļā Latīņamerikas, piedzīvo tropu drudža epidēmiju, savukārt par ierobežotu lokālu vīrusa izplatību ziņots arī Floridā, Havaju salās, Teksasā, Arizonā un Kalifornijā.

Rietumnīla ir galvenais odu pārnēsāto slimību cēlonis Amerikas Savienoto Valstu kontinentālajā daļā, kas katru gadu veido 83% no visiem odu pārnēsāto slimību gadījumiem. To vietējie uzskata par “šausmīgu slimību” – divas nedēļas ilgs drudzis ar izsitumiem, stiprām sāpēm un ir grūtības staigāt, tas viss var atstāt paliekošu izspaidu uz visu mūžu.