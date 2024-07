pexels.com/James Wheele

Koki ir lieliski. Tie nodrošina skābekli un ēnu, nodrošina koksni un augļus — un ir svarīgi sabiedrotie cīņā pret klimata krīzi. Kāpēc mums ir vajadzīgi koki. Kas īsti ir koki? Bioloģiski runājot: ilgmūžīgi augi, kuriem ir koksnains stumbrs un zari un kas var izaugt īpaši gari. Pirmām kārtām koki ir svarīgi mūsu izdzīvošanai. Jo tie nodrošina daudz tā saukto ekosistēmas pakalpojumu. Saskaņā ar definīciju tie dod “tieši vai netieši ekosistēmu ieguldījumi cilvēku labklājībā”, par to plašāk raksta Deutsche Welle.

Augļu koki mūs nodrošina ar pārtiku: no āboliem, avokado, datelēm, riekstiem vai olīvām līdz citrusaugļiem – un daudz ko citu. Bez koka cilvēce, iespējams, nebūtu tik tālu progresējusi kā tagad.

Slavenajai 5300 gadus vecajai ledus mūmijai, vārdā Oetzi, līdzās bija loks, kas izgatavots no īves koka (taxus baccata). To joprojām izmanto kā būvmateriālu mēbeļu, instrumentu, papīra, tekstilšķiedru izskatavošanai, piemēram, viskozes, un arī kā degvielu.

Lai augtu, koki izmanto to, ko sauc par fotosintēzi. Koki no gaisa absorbē klimatam kaitīgo siltumnīcefekta gāzi – oglekļa dioksīdu (CO2) un ar saules gaismas palīdzību pārvērš to cukurā. Kokam tas ir vajadzīgs kā enerģijas avots augšanai. Fotosintēzes blakusprodukts ir skābeklis, bez kura mēs nevarētu izdzīvot uz mūsu planētas.

Tieši tas, cik daudz skābekļa tiek ražots, ir atkarīgs no koka veida un vecuma. Mūžzaļie skujkoki nepārtraukti ražo skābekli, savukārt lapu koki skābekli ražo tikai tad, kad tiem ir lapas. Saskaņā ar vairākiem avotiem, pilnībā pieaudzis dižskābardis spēj nodrošināt skābekli desmit cilvēkiem gadā. To lapas arī katru gadu izfiltrē no gaisa daudz putekļu, baktēriju un sēnīšu sporu.

Koki ir arī ideāli gaisa kondicionieri. Ar savām lapām tie nodrošina ēnu, aizsargā pret UV starojumu un atdzesē apkārtni. Dižskābardis caur lapām iztvaiko 400 līdz 500 litrus ūdens dienā, tādējādi atdzesējot apkārtni par trīs līdz sešiem grādiem.

Runājot par ūdeni: koki izmanto saknes, lai uzglabātu mitrumu zemē un nodrošinātu zemes stingru noturību nogāzēs stipru lietusgāžu laikā. Tie filtrē lietus ūdeni un tādējādi nodrošina tīru gruntsūdeni. Koki arī izmanto savas lapas, lai slāpētu troksni pilsētās. Koki arī caur saknēm uzglabā siltumnīcefekta gāzes augsnē.

Saskaņā ar zinātniskiem aprēķiniem, Vācijā vien mežos ir piesaistīti aptuveni 4,3 miljardi tonnu CO2. Turklāt tie katru gadu aktīvi izvada no atmosfēras aptuveni 52 miljonus tonnu CO2. Salīdzinājumam: 2023. gadā globālās fosilā CO2 emisijas sasniedza 36,6 miljardus tonnu.

Daži koki absorbē vairāk CO2 nekā citi. Saskaņā ar vides organizācijas Greenpeace datiem, dižskābardis 100 gadu laikā uzglabā gandrīz par tonnu vairāk CO2 nekā tāda paša izmēra egles. Un jo vecāks ir koks, jo vairāk CO2 tas var absorbēt. Kad koksne tiek sadedzināta vai sapuvusi, siltumnīcefekta gāze izplūst atpakaļ atmosfērā.

Katrs koks piedāvā daudz mazu biotopu. Apmēram 200 dažādu sugu, piemēram, kukaiņu un zirnekļu, dzīvo uz veca ozola vai dižskābarža. Tie savukārt kalpo par barību putniem, sikspārņiem un vāverēm, kas kokos atrod arī ligzdas un guļvietas. Citiem vārdiem sakot: bez kokiem mēs diez vai varētu dzirdēt putnu dziedāšanu vai novērot vāveres. Un bez vāverēm vai putniem augtu mazāk koku, jo tie izplata dažādu koku augļus.