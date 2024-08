Aizvadītajā nedēļā visu Latviju vienoja ne tikai 300 000 eiro vērtais rupjmaizes atpazīšanas skandāls, bet arī – odi! Pēc lielajiem lietiem un mitruma, un siltā laika to savairojies netipiski daudz. Kā novērojuši iedzīvotāji visā valstī – tie sezonas izskaņā ir ārkārtīgi kodīgi, ātri, uzbāzīgi, lido klusi un ir ļoti veikli. Teju ikvienā sarunā iezogas šis temats, jo no odiem nākas ciest pat galvaspilsētas centrā, tāpat tie vairs nebīstas saules un ir aktīvi uzbrūkoši pat dienas vidū, tie uzlidojuši pat augstākajos namos un tikuši iekšā sporta zālēs, un daudz kur citur.

Nometiet svaru bez piepūles! Ekspertes, kura palīdzējusi simtiem sieviešu atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, seši zelta padomi

Pastaigas, riteņbraukšana vai peldēšana: kas no tā visātrāk sadedzina kalorijas?

Mans šīs nedēļas paradokss, ka mēnesi esot prom no Rīgas, ejot uz mežu tai skaitā, mans bērns nebija tā sakosts, kā vakar naktī Rīgas dzīvoklī 🫣 Un šovakar jau jutu, ka dillema gulēt bez gaisa pie aizvērtiem logiem, vai jauni kodumi 🫣

Ļoti daudz mitru vietu, kur odiem vairoties pēc nesenajiem plūdiem. Oda attīstības cikls no olas līdz odam ir ~2 nedēļas, kā reizi pagājušas 2 nedēļas kopš plūdiem.

Šovakar ciematā ir āra nakts koncerta, baidos, ka baudīt to nebūs iespējams.

kāpēc odi atrod mani arī ceturtajā stāvā

— Asbestosis is a chronic lung condition that is cau (@snurosnare) August 16, 2024