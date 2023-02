Anete Šteinberga (no kreisās) aizpērn Rīgā Zviedrijas grozā sabēra 34 punktus, sasniedzot Latvijas izlases rezultativitātes rekordu, komanda uzvarēja ar 89:70. Foto: FIBA

Latvijas sieviešu izlase vēlas parādīt labu basketbolu







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas sieviešu basketbola izlase svētdien Stokholmā pret Zviedriju noslēgs Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīru. Lai gan ar perfektu bilanci, uzvarot visās trijās spēlēs, ceļazīme uz jūnijā Izraēlā un Slovēnijā paredzēto finālturnīru jau rokā, šis mačs būs zīmīgs ar to, ka risināsies 15 tūkstoš skatītāju ietilpīgajā “Avicci Arena”, un sagaidāma vismaz desmit tūkstoš līdzjutēju klātbūtne.

Kurš var aizliegt mest?

Latvijas izlase šajā svētku atmosfērā vēlas parādīt labu basketbolu, galvenais treneris Gundars Vētra uz nometni aicināja visas līderes, šoreiz personisku iemeslu dēļ nebūs saspēles vadītājas Elīnas Babkinas, bet Laura Meldere nevarēs spēlēt traumas dēļ.

“Izlasē ir patīkams noskaņojums, darbs padarīts un varam izbaudīt procesu, gribam uzvarēt. Svarīgi kaut ko paņemt no šīs spēles un gatavoties nākamajām,” par gatavošanos saka Itālijas vicelīdere Boloņas “Virtus Segafredo” spēlējošā Kitija Laksa. Viņa ir labā formā, viena no komandas līderēm, A sērijā vidēji mačā gūst nepilnus 14 punktus, otrajā vietā līgā pēc izmesto tālmetienu skaita, FIBA Eirolīgā – pirmajā, abos turnīros realizācija virs 40 procentiem. Kitija pasmaida: “Ja var iemest, kurš gan aizliegs? Ja nopietni, tā ir mana loma, mans basketbols, ļauj darīt to, ko vislabāk māku. Jūtos labi, paiet laiks, kamēr jaunajā komandā pierodi pie citiem treneriem un prasībām, taču nav par ko sūdzēties.”

Nesen Kitijai Itālijā bija spēle pret iepriekšējā sezonā pārstāvēto Skio “Familia”, ar ko kļuva par Itālijas čempioni. “Bija patīkami viņas uzvarēt. Kā komanda nospēlējām ļoti labi – kad tādu basketbolu rādām, mūs ir grūti apturēt. Bieži tā šosezon nesanāk, bet vismaz zinām punktu, uz ko ejam. Skio šobrīd mums ir sprīdi priekšā, bet ambīcijas Boloņai ir lielas, tas jāparāda darbos,” atzīst 26 gadus vecā Laksa.

Eirolīgā “Virtus Segafredo” 12 spēlēs izcīnījusi četras uzvaras un divas kārtas pirms noslēguma nepretendē uz iekļūšanu ceturtdaļfinālā. Kitija Laksa to uztver kā neveiksmi, bet kluba vadība saglabā vēsu prātu, uzskatot, ka pirmajā sezonā Eiropas augstākajā līmenī iegūts labs atspēriena punkts nākotnei.

Sekmīga atgriešanās

Anete Šteinberga pleca operācijas dēļ izlaida teju 11 mēnešus un laukumā atgriezās pagājušā gada oktobrī, labi iejūtoties spēcīgajā Buržas “Tango Basket”. Viņa 10 punktus mačā met gan Francijas čempionātā, gan Eirolīgā. “Diezgan sarežģīta sezona, daudz laika paņem ceļošana, Francijā uz spēlēm braucam ar autobusu. Esmu apmierināta ar sasniegto, pēc operācijas bija mērķis būt gatavai Latvijas izlases spēlēm, un to izdarīju. Apzinājos, ka uzreiz nespēlēšu kā iepriekš, bet soli pa solim jāvirzās augšup. Sākumā spēlēju ap 20 minūtēm, treneris nedaudz piesaudzēja, lai nav pārslodze, jo pēc spēlēm tāpat jūtu. Novembra beigās izmežģīju potīti, tas atsita atpakaļ uz mēnesi, bet kopš janvāra sākuma atkal ir diezgan daudz spēļu ar 30 un vairāk minūtēm,” Anete Šteinberga ir labā sportiskā formā.

Buržas komanda ar 14 tituliem ir Francijas titulētākā komanda, kas pērn pēc četru gadu pārtraukuma atguva čempionu nosaukumu. Šosezon mērķi pašu mājās ir visaugstākie, Eirolīgā šobrīd piektā vieta grupā un iekļūšana ceturtdaļfinālā izšķirsies pēdējās divās kārtās. Francijas čempionātā intriga ir augsta, pirmās četras komandas šķir vienas uzvaras tiesa, Burža visiem esot liels kairinātājs, un uz tās spēlēm allaž nāk daudz skatītāju gan mājās, gan izbraukumā. “Mūsu arēnā ir virs pieciem tūkstošiem skatītāju vietu, pret Lionu bija izpārdots, ir patīkami tādā atmosfērā spēlēt, īpaši pēc divām kovida sezonām. Buržā esam vienīgā profesionālā komanda, vietējiem tā ir kā ģimene, iesaistīti sponsorēšanā, atbalstīšanā,” savu pagaidu mājvietu raksturo Anete Šteinberga.

Viņas jaunākais brālis Mārcis Šteinbergs spēlē Spānijas vienībā Manrezas “Baxi”. Tas ir septiņu stundu brauciena attālumā no Buržas, līdz ar to ciemošanās nesanāk, bet Anete klātienē vēroja “Baxi” spēli FIBA Čempionu līgā Limožā. “Esmu ļoti priecīga par viņu, progresē, tiek pie minūtēm. Gribētu, lai komandai labāki rezultāti (Spānijā šobrīd dalīta pēdējā vieta. – I. S.). Ja spēles nesakrīt, skatos mačus, viņš arī gaida komentārus, uzmundrinājumus. Kurš no mums labāks metienos? Soda metienos es joprojām plānoju uzvarēt gan ar labo, gan kreiso roku, jo trīspunktu metienos noteikti viņš būs pārāks,” pasmejas 33 gadus vecā Anete Šteinberga. Arī viņa uzsver, ka uz Stokholmu izlase nedodas tūrisma braucienā – valstsvienības krekls uzliek atbildību.

Divi latvieši ir vēl vienā Eirolīgas komandā Pirejas “Olympiacos”, tomēr vairāk teorētiski nekā praktiski – Mārtiņš Zībarts pēc zaudējuma Grieķijas kausā “Panathinaikos” Ziemassvētku priekšvakarā atstādināts no galvenā trenera amata, taču klubs arī nevēlas līgumu lauzt atbilstoši nosacījumiem. Tikmēr Digna Strautmane kopš novembra nespēlē savainojuma dēļ.