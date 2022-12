Kristaps Porziņģis Foto. LETA © Edijs Pālens

Porziņģis labojis karjeras rekordu arī atlēkušajās bumbās







Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā ar 19 atlēkušajām bumbām laboja savu karjeras rekordu un demonstrēja arī rezultatīvu sniegumu, gūstot 27 punktus.

Tomēr ar to nebija gana, lai viņa pārstāvētā Vašingtonas “Wizards” komanda svinētu uzvaru, ASV galvaspilsētas klubam viesos ar rezultātu 107:113 (28:29, 25:28, 24:23, 30:33) zaudējot Bruklinas “Nets”.

Pirmdien Porziņģis guva 41 punktu un laboja savu karjeras rezultativitātes rekordu, bet divas dienas vēlāk latvietis sasniedza jaunu labāko rezultātu atlēkušajās bumbās – 19. Iepriekš trīs mačos viņš bija izcīnījis 18 bumbas zem groziem.

Trešdienas mačā Porziņģis laukumā pavadīja 37 minūtes un 31 sekundi, kuru laikā grozā raidīja sešus no 11 divpunktu metieniem, divus no trīs tālmetieniem un deviņus no 14 soda metieniem. Viņš arī pārtvēra vienu bumbu, bloķēja divus metienus, pieļāva divas kļūdas un divreiz pārkāpa noteikumus. “Wizards” ar Porziņģi laukumā ielaida par trīs punktiem vairāk nekā iemeta.

Arī šajā spēlē “Wizards” rezultātu lielākoties veidoja trīs basketbolisti – Porziņģis, Bredlijs Bīls un Kails Kuzma, latvieša partneriem katram gūstot pa 25 punktiem.

“Nets” uzvaru ar 39 punktiem kaldināja Kevins Durents, bet ar 27 punktiem, 15 no tiem ceturtajā ceturtdaļā, piebalsoja Kairijs Ērvings. Pirms divām dienām Durents guva 45 punktus un aizvadīja savu sezonas rezultatīvāko spēli.

“Wizards” šosezon zaudējusi abās savstarpējās spēlēs un šajos divos mačos Durents vidēji guvis 33,4 punktus.

“Wizards” ar 11 uzvarām 22 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, bet “Nets” ar 12 uzvarām 23 cīņās ir pozīciju augstāk.

Vašingtonas komanda nākamo maču aizvadīs piektdien, kad viesosies pie Šarlotas “Hornets”.