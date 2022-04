Foto: SHUTTERSTOCK

Brīvā Zeme

Ziedoņa gaidīšana. Visiem tīk ziedoni sagaidīt… Arī grāmatdrukātāji ar piederīgiem un labvēļiem varēs to sagaidīt svētdien, 30. aprīlī, Riteņbraucēju biedrībā. Sāks viņu gaidīt no pulksten 7, klausoties dziesmās, skatoties “Pjera un Pjerettes” dejā, “Džo un Dže” tēlojumā un teātra spēlēšanā. Līdz ar to varēs atvadīties no aprīļa, šī jokupētera. Pēc tam – kā kuram tīk: vai dejā riņķī griezties, vai skraidīt mīlīgajā maija naktī (cerēsim, ka tāda būs) pa dārzu, vai arī “pacilāt garu”. Kad ausīs rīts, ar gurdiem kauliem, bet priecīgu prātu doties mājup. Gaidīsim arī Jūs. (Ieeja 75 un 50 r.).