Avīzes pirms 100 gadiem, 1923. gada 15. marts. Rogoukā atjaunoja Krājaizdevu sabiedrību, izsniedz līdz 90 latu Ieteikt







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas Vēstnesis

Rogouka (Zaļmuižas pag.) No 1. marta Rogoukā atjaunoja darbību Krājaizdevu sabiedrība, kura kara laikā bij apklususi. Izsniedz ne vairāk par 60 latiem uz 9 mēnešiem, ņemot 12 procentes. Pirmās divās dienās izsniedza 200 000 rubļu.

Būtu vēlama viņas darbības paplašināšana līdzkara apmēros. Šī pati sabiedrība domā nopirkt dažas no Rogoukas miesta ēkām, kuras viņu īpašnieks K. pārdod žīdam, lai aizturētu žīdu ieceļošanu. – Lasot laikrakstus, mēs brīnamies par svētku dienu samazināšanas projektu, ar kuru paredzēta obligatoriska katoļu svētku svētīšana un tiek atcelta Latvijai neaizmirstama diena – 28. janvāris. Vai to var saprast kā valsts neatkarību no baznīcas?