Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1923. gada 13. martā. Jauna metāla nauda apgrozībā







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Darba Balss

Jauna metāla nauda apgrozībā. Latvijas banka katru dienu apmaina divās kasēs līdz 10 000 latus, vienu, divu un piecu santīmu gabalos. Līdz 13. martam jau izlaisti apgrozībā: 115 maisi, katrā pa 100 latu viena santīma gabalos; 111 maisi, katrā pa 200 latu 2 santīmu gabalos un 85 maisi, katrā pa 500 latu 5 santīmu gabalos. Uz bankas nodaļām 13. martā nosūtīts otrs sūtījums ar 400 maisiem jaunās metāla naudas apmaiņai.

Jāaizrāda, ka daudz naudas apmainītāji nepareizi saprot jaunās metāla naudas izlaidumu, it kā ar to pārējo sīko naudu, kā 5, 10, 25 un 50 kapeikas un citu sīku naudu izņems no apgrozības drīzā laikā, sakarā ar ko cenšas no tās tikt vaļā un daudzi apmaina minēto sīko naudu bankas kasē lielā daudzumā, pa 100, 200, līdz 500 rubļiem, tādi apgrūtinādami bankas kasierus ar lieku skaitīšanu un radīdami pilsētā sīkās naudas trūkumu.

Kā mums ziņo, tad minētā sīkā nauda atradīsies apgrozībā vismaz vēl gadu un viņu banka ieturēs pakāpeniski, bet ne uzreizi, lai caur to neradītu, kā jau minēts, sīkas naudas trūkumu valstī.