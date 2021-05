Ilustratīvs foto. Foto: Zane Bitere/LETA

Kā sporta biedrība “Krauze” plānoja vasaras sezonas atklāšanu biedrībā “Olimpija” Ieteikt







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1921. gada 5. maijā

“Strādnieku Avīze”

Sporta biedrība “Krauze” 8. maijā atklāj vasaras sezonu sporta biedrībā “Olimpija”, kurā ietilpst visas sporta nozares, sadaloties pa atsevišķām sekcijām.

Olimpijas biedrības vasaras sezonas atklāšanas programma ir sekoša: plkst. pus 10 no rīta riteņu braucēji salasīsies pie biedrības telpām, no kurienes izbrauks uz Cetinje salu, lai piedalītos pie ūdens sekcijas atklāšanas, kura notiks plkst. 10 no rīta, uzvelkot standartu pie kareivju mūzikas, pēc tam riteņu braucēji ar riteņiem, bet citi ar laivām, kopā ar to pašu orķestri izbrauks uz Friča birzi.

Atpakaļ braukšana plkst. 7 vakarā. Pie atklāšanas piedalīsies biedrības biedri ar saviem pazīstamiem.

Ja 8. maijā būs lietaina diena, tad atklāšana aprobežosies ar standarta uzvilkšanu un sezona skaitīsies par atklātu.

Riteņu braucēju kārtīgie vasaras izbraukumi (tūres) ir nolikti pa svētdienām un trešdienām.