Zvaigznes brīdina: nāk finansiālais pārbaudījums – vai tu esi tam gatavs?







4.maijā Plūtons pirmo reizi kļuva retrogrāds ūdensvīra zīmē. Kā informē eksperti, šis pārejošais periods būs “naudas pamodināšanas zvans” četrām zodiaka zīmēm.

Vai esi starp tiem, kuriem jārēķinās ar finansiāliem satricinājumiem? Vai tie būs uz labu?

Dvīņi

Dvīņi vairs nevarēs ignorēt savus parādus. Plūtona retrogrāds izgaismo jūsu astoto māju – to, kas atbild par kopīgiem finanšu jautājumiem, parādiem, nodokļiem un dziļākām naudas saistībām. Ja jūs esat izvairījušies no sarunām par naudu vai ļāvuši finanšu saistībām nemitīgi palikt otrajā plānā, šī retrogrāde to izvilks virspusē. Patiesība? Ir pienācis laiks sastapties ar cipariem.

Kaut arī tas var šķist biedējoši, parādu iznešana gaismā ir vienīgais veids, kā samaksāt un virzīties uz priekšu.

Saskaitiet savus parādus, pārskatiet kontus un nosakiet skaidras robežas, ja nepieciešams. Ja kaut kas šķiet nesabalansēts, tas, iespējams, tā arī ir. Atklātība ir jūsu superspēks šomēnes – pat ja tas sākotnēji šķiet neērti.