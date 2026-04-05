Ko jūsu suns vēlas jums pateikt? 12 signāli, kas jāzina katram ķepaiņa "vecākam"
Suņi neprot runāt, taču viņi pastāvīgi sazinās ar mums ar žestiem, pozām un sejas izteiksmēm. Izpratne par mājdzīvnieka ķermeņa valodu palīdz labāk saprast viņa noskaņojumu, laikus pamanīt satraukumu vai prieku un stiprināt uzticēšanos starp cilvēku un dzīvnieku.
Kinologs Toms Deiviss izdevumam PureWow pastāstījis, kā iztulkot suņu ķermeņa valodu.
Lūk, 12 signāli!
1. Poza ar noliektu purnu uz leju
Kad kucēni ieņem tā saukto “spēles pozu” (priekšējās ķepas un krūtis izstieptas uz priekšu), tas parasti nozīmē, ka viņi ir gatavi rotaļām.
2. Atbrīvota, nedaudz atvērta mute
Mierīgam un laimīgam sunim mute ir atvērta. Ja žoklis ir saspringts, tas var nozīmēt, ka viņš ir piesardzīgs vai jūtas nedroši.
3. Cilvēku laizīšana
Līdzīgi kā kaķi, arī suņi laiza sevi un citus. Kāpēc? Tā ir pieķeršanās zīme. Tātad viņi vai nu uzskata jūs par sava bara locekli, vai arī uz jūsu ādas, apģērba jūtama garšīga ēdiena smarža.