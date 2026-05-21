22:20, 21. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Amerikāņu mākslinieks un programmētājs Kails Makdonalds ir izstrādājis neparastu projektu “Apocalypse Early Warning System” (Pasaules gala agrīnās brīdināšanas sistēma). Sistēma ļauj izsekot miljardieru privātās lidmašīnas un brīdinās lietotājus, ja superbagātie sāks masveidā pamest lielās pilsētas.

Pēc projekta autora ieceres, biznesa lidmašīnu, kas dodas uz attāliem reģioniem, bunkuriem vai slēgtiem kūrortiem, straujš pieaugums varētu kļūt par trauksmes signālu par globālu krīzi, par to raksta The Washington Post.

Sistēma analizē publiski pieejamos datus par lidojumiem un novērtē “ārkārtas situācijas” līmeni skalā no 1 līdz 5. Ja aktivitāte strauji pieaug, lietotāji saņem paziņojumus ar SMS vai e-pasta starpniecību.

Makdonalds atzīst, ka ideja radusies uz pasaules konfliktu, runu par kodoldraudiem un sabiedrībā pieaugošās trauksmes fona. Pēc viņa teiktā, planētas bagātākajiem cilvēkiem ir pieejami resursi, kas lielākajai daļai nav sasniedzami: privātās lidmašīnas, apsargājamas patvertnes un iespēja katastrofas gadījumā ātri pazust.

Viņš uzskata – ja elite par briesmām uzzinās pirms pārējiem un sāks steidzami evakuēties, parastie cilvēki to arī varēs pamanīt, pateicoties šiem datiem.

Lidojumi reāllaikā

Projekta algoritms salīdzina pašreizējo vienlaicīgi gaisā esošo privāto lidmašīnu skaitu ar vēsturiskajiem rādītājiem. Ja reisu skaits krasi pārsniedz normu, sistēma paaugstina trauksmes līmeni.

Vienlaikus Makdonalds apgalvo, ka serviss neatklāj pasažieru identitāti un nepublicē lidmašīnu īpašnieku personas datus. Visa izsekošana ir balstīta vienīgi uz atvērtajiem aviācijas datiem.

Interesanti, ka kopš palaišanas brīža sistēmas trauksmes līmenis vēl ne reizi nav pakāpies virs ceturtā līmeņa. Autors ir iestrādājis arī filtrus, kas ņem vērā svētku dienas un atvaļinājumu sezonas, lai izvairītos no viltus panikas.

Miljardieri un bunkuri

Projekts no jauna uzkurinājis interesi par tēmu “bunkuri bagātniekiem”.

Rakstnieks un dokumentālo filmu režisors Duglass Raškofs iepriekš paziņoja, ka daudzi tehnoloģiju magnāti patiešām investē patvertnēs un izdzīvošanas sistēmās globālu katastrofu gadījumam.

Pēc Raškofa teiktā, daļa superbagāto cilvēku nopietni apsver pasaules krīzes scenārijus tā vietā, lai ieguldītu naudu iespējamo problēmu novēršanā.

