“Tā tagad ir visas sabiedrības problēma!” Britu eksperts skarbi vērtē kritušās valdības paveikto drošības jomā 0
“Sabiedrības kritika saistībā ar dronu incidentiem Latvijā ir pilnībā saprotama, un politiskā līmenī ilgstoši ir vērojama neizdarība, kas ir jālabo. Jo pašreizējā situācijā problēmas redzamas valsts, nevis tikai armijas mērogā,” šādi intervijā Latvijas Radio korespondentam Rihardam Plūmem izteicies bijušais Lielbritānijas aizsardzības atašejs Latvijā un drošības jautājumu eksperts, pasniedzējs Glens Grants.
Sabiedrībā šobrīd valda pamatots satraukums par pēdējā laika incidentiem gaisā, jo ārvalstu droni netiek laikus pamanīti un notriekti. G. Glens atzinis, ka sabiedrības paustā “kritika ir pilnīgi pamatota. Un
Eksperts pauž viedokli, ka valdība ir bijusi ļoti lēna un nolaidīga, un nav ņēmusi vērā padomus tad, kad daudzi tos piedāvāja. Viņš raksturo esošo situāciju kā tādu, kurai gandrīz nav sistēmas, tāpēc
Varētu teikt, ka tagad tā ir visas sabiedrības problēma. Tie nav tikai NBS, tā ir policija, tā ir robežsardze, tas ir ugunsdzēsības dienests. Tas viss ir jāapvieno vienotā sistēmā.”
Lielbritānijas aizsardzības atašejs Latvijā un drošības jautājumu eksperts intervijā Latvijas radio arī vērš uzmanību uz to, ka “tas nevar attiekties tikai uz austrumu robežu, jo,
Tātad jebkurai sistēmai, kas mums ir, ir jābūt 360 grādu diapazonam. Tai jāaptver visa valsts, jo lietas var ienākt no Igaunijas. Un tikpat labi tās var ienākt no dienvidiem.”