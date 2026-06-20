“Koncentrējieties uz savējo!” Itālijas premjere Meloni publiski noliek Trampu pie vietas, turpinot “kašķi” 0
ASV prezidenta Donalda Trampa un Itālijas premjerministres Džordžas Meloni attiecības piedzīvojušas strauju saasinājumu laikā, kad Rietumu sabiedroto vidū pieaug domstarpības par konfliktu ap Irānu un ASV militāro iesaisti reģionā. Publiskā vārdu apmaiņa sākās pēc G7 samita Francijā, bet tagad pāraugusi diplomātiskā strīdā par Itālijas nostāju, ASV militāro operāciju loģistiku un abu līderu personiskajām attiecībām.
Tramps sestdien sociālajā tīklā “Truth Social” publicēja jaunu ierakstu, kurā asi kritizēja Meloni un paziņoja, ka nevēlas atjaunot draudzīgas attiecības ar Itālijas valdības vadītāju. ASV prezidents atkārtoti apgalvoja, ka Meloni G7 samita laikā Francijā esot uzstājīgi vēlējusies ar viņu nofotografēties, un šo epizodi sasaistīja ar, viņaprāt, Itālijas premjeres popularitātes kritumu pašmājās.
Tramps arī pārmeta Itālijai tās nostāju Irānas konflikta jautājumā. Viņu īpaši neapmierināja tas, ka Roma atteicās ļaut izmantot Itālijas skrejceļus un militāro infrastruktūru ASV lidmašīnām Vašingtonas operāciju laikā pret Irānu. ASV prezidents uzsvēra, ka Amerika sniedz Itālijai palīdzību tās aizsardzībā, tādēļ sagaidot lielāku atbalstu no Romas.
“Tagad, pēc ASV militārās uzvaras pār Irānu, viņa atkal grib draudzēties, lai ‘uzlabotu savus ciparus’,” rakstīja Tramps, ar to acīmredzot domājot Meloni reitingus. “Nē, paldies!”
Meloni atbilde sekoja nekavējoties. Itālijas premjere sociālajos tīklos noraidīja Trampa izteikumus un uzsvēra, ka viņas popularitāte nav atkarīga no attiecībām ar ASV prezidentu.
“Jebkurā gadījumā mana popularitāte nav jūsu darīšana. Iesaku jums koncentrēties uz savējo,” rakstīja Meloni, Trampa uzbrukumus nodēvējot par bezjēdzīgiem.
Komentējot pārmetumus par Itālijas nostāju Irānas jautājumā, Meloni norādīja, ka ASV militāro bāzu un infrastruktūras izmantošanu Itālijas teritorijā regulē konkrētas vienošanās, kuras Roma ievēro. Itālijas valdība uzsvērusi, ka šādos jautājumos jāņem vērā gan valsts likumi, gan politiskā atbildība parlamenta priekšā.
Strīds ir īpaši zīmīgs tāpēc, ka Tramps un Meloni vēl nesen tika uzskatīti par ideoloģiski tuviem sabiedrotajiem. Abi politiķi pārstāv konservatīvu politisko virzienu un iepriekš publiski viens otru slavējuši. Tomēr atšķirīgā nostāja Irānas jautājumā un Itālijas nevēlēšanās iesaistīties ASV militārajās operācijās attiecības būtiski saasinājusi.
Diplomātiskajam konfliktam jau ir arī praktiskas sekas. Pēc Trampa izteikumiem Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajāni atcēlis plānoto vizīti ASV, bet Itālijas politiķi dažādās partijās kritizējuši ASV prezidenta publisko uzbrukumu Meloni kā necienīgu attieksmi pret sabiedroto valsti.
Meloni savā atbildē uzsvērusi, ka Itālija ir suverēna valsts un tās valdība lēmumus pieņem, vadoties pēc nacionālajām interesēm, nevis ārēja spiediena vai personisku attiecību dēļ. Šī epizode kļuvusi par vēl vienu signālu, ka Trampa ārpolitiskā līnija rada spriedzi ne tikai ar tradicionālajiem pretiniekiem, bet arī ar ilggadējiem ASV sabiedrotajiem Eiropā.