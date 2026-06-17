Par ko runā Rajevs? “Tramps ir nikns kā pūķis. Ja viņš varētu, sadotu viņiem pa biksēm” 0

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LA.LV
21:51, 17. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Situācijas eskalācija Tuvajos Austrumos sāk pamatīgi jaukt kārtis Vašingtonas ģeopolitiskajos aprēķinos. Raidījumā “Streips par drošību pasaulē” Saeimas deputāts, IeM parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs, analizējot Donalda Trampa pozīciju un reģiona spēlētāju slēptās kārtis, norāda, ka pašreizējais konflikta strupceļš pilnībā sagrauj ASV miera plānus, kamēr gan Irāna, gan Izraēla izvērš katra savu interešu līniju.

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Kā raidījumā uzsver Igors Rajevs, ja skatās uz Donalda Trampa reakciju, viņš šobrīd ir burtiski “nikns kā pūķis”. Rezerves pulkvedis pat ironizē – ja vien Trampam šobrīd būtu reāla iespēja, viņš laikam abiem reģiona līderiem kā tādiem skolniekiem vienkārši sadotu pa biksēm.

Pēc I. Rajeva domām, šādam niknumam ir visai racionāls pamats. Tas, kas patlaban reāli notiek Tuvajos Austrumos, galīgi izjauc Trampa plānus. Šis haoss paradoksālā kārtā pilnībā ietilpst gan Irānas, gan Izraēlas stratēģiskajos aprēķinos.

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“Irānas plāns ir maksimāli ilgi vilcināt procesu. Katra šāda aizķeršanās un konflikta pagarināšana atliek lielā miera izlīguma parakstīšanu un kodolieroču atņemšanu Teherānai vēl uz kaut kādu nezināmu periodu,” situācijas fonu skaidro Igors Rajevs.

Pilnīgi pretējas, taču tikpat destruktīvas ASV iecerēm ir Izraēlas intereses. Kā norāda parlamentārais sekretārs, Telaviva pašlaik skaidri saredz vēsturisku iespēju beidzot pilnībā tikt galā ar Irānu, ar teroristiem no Hesbolah un visiem pārējiem reģionālajiem draudiem. “It kā sabiedrotais, bet ne vienmēr tas grib uzsvesties, kā gribētos.”

I. Rajevs pauda atziņu, kāpēc Trampam šī ir tik ārkārtīgi neērta situācija: no vienas puses viņam pretī stāv skaidrs pretinieks, bet no otras – vēsturiskais sabiedrotais.

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