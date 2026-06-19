Strīds pēc G7 samita: Tramps apmelo Itālijas premjerministri un sevi apkauno pasaules priekšā 0
Itālijas premjerministre Džordža Meloni paziņojusi, ka ir izbrīnīta pēc tam, kad prezidents Donalds Tramps Itālijas televīzijai apgalvoja, ka viņa esot “lūgusi” viņu kopīgai fotogrāfijai, izraisot atklātu diplomātisku strīdu starp abiem līderiem, vēstī “BBC”
Meloni norādīja, ka Trampa izteikumi ir pilnībā “izdomāti”, savukārt Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajāni atcēlis plānoto vizīti ASV nākamnedēļ.
Šī publiskā vārdu apmaiņa liecina par attiecību pasliktināšanos starp abiem līderiem, kuri iepriekš bija uzskatīti par politiski tuviem, īpaši pēc Trampa lēmuma uzsākt konfliktu ar Irānu.
Tramps un Meloni šonedēļ G7 samitā Francijas austrumos tika redzēti cieši sarunājamies, un Itālijas premjere pēc tam žurnālistiem sacīja, ka attiecības palikušas nemainīgas un starp pusēm nav bijis pārmetumu.
Tomēr Tramps vēlāk telefonintervijā Itālijas televīzijas kanālam “La7” apgalvoja: “Viņa mani lūdza uztaisīt foto ar viņu; man viņas palika žēl.”
Abi līderi tika filmēti vairākas reizes, tostarp brīdī, kad viņi, šķietami iegrimuši sarunā, sēdēja uz neliela dīvāna, Meloni sarunas laikā smaida.
“Viņa droši vien ir priecīga, ka es ar viņu runāju,” viņš piebilda. Kanāls “La7” Trampa oriģinālos izteikumus angļu valodā nepublicēja, bet tos pārtulkoja itāļu valodā.
Meloni uz to reaģēja ar pilnīgu neticību, savā “Instagram” paziņojumā vairāk nekā septiņiem miljoniem sekotāju norādot, ka ir “patiesi apdullināta”. Viņa sacīja, ka nesaprot, kāpēc ASV prezidents šādi izturas pret sabiedrotajiem, piebilstot, ka tas nav pirmais šāds gadījums.
Viņa arī norādīja: “Es varu tikai teikt, ka ir nožēlojami, ka viņš neizrāda tādu pašu stingrību pret Rietumu ienaidniekiem un ASV pretiniekiem, kuru līderiem viņš šķietami ir daudz pielaidīgāks.”
“Taču ir viena lieta, ko viņam vajadzētu atcerēties: ne es, ne Itālija nekad nelūdzam.”
Meloni acīmredzamais šoks pēc Trampa izteikumiem seko virknei notikumu, kas vājinājuši sākotnēji ciešās politiskās attiecības. Meloni, kura tika ievēlēta 2022. gadā, bija vienīgā Eiropas līdere, kas piedalījās Trampa inaugurācijā 2025. gada janvārī, un Eiropas Savienības kolēģu vidū tika uzskatīta par potenciālu starpnieku ASV attiecībās.
Tomēr Meloni ir kritizējusi ASV militārās darbības pret Irānu, un aprīlī Tramps viņai pārmeta intervijā Itālijas laikrakstam “Corriere della Sera”, sakot: “Es domāju, ka viņai ir drosme, bet es kļūdījos.”
Kad Tramps kritizēja pāvestu Leo XIV, apgalvojot, ka viņš esot “vājš kriminālpolitikā un slikts ārpolitikā”, Meloni šos izteikumus nosauca par nepieņemamiem.
Reaģējot uz jaunāko interviju, Itālijas prezidents Serdžo Matarella nekavējoties sazvanīja Meloni, lai paustu atbalstu, un dažādu politisko spēku pārstāvji Itālijā steidzās viņu aizstāvēt.
Nevienam nav tiesību šādā augstprātīgā tonī runāt ar Itālijas premjerministri, sacīja Filippo Sensi no opozīcijas Demokrātiskās partijas.
Itālija nav pelnījusi šādu pazemojumu, sacīja Piecu zvaigžņu kustības līderis Džuzepe Konte, piebilstot, ka politisku labvēlību meklēšana Vašingtonā nedrīkst notikt uz nacionālās cieņas rēķina.
No Meloni partijas “Brāļi no Itālijas” Senāta frakcijas vadītājs Lucio Malans norādīja, ka Trampa izteikumi ir daļa no plašāka modeļa, kurā viņš aizskaroši izsakās par Eiropas līderiem, un tas kaitē arī viņa paša reputācijai.
Savukārt valdības sabiedrotais Mateo Salvīni no Līgas partijas komentēja vienkārši: “Kas uzbrūk Džordžijai, uzbrūk mums visiem.”