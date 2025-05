Ilustratīvs attēls Foto: Pixabay

Konstatēta bīstama viela – izplata brīdinājumu par Ķīnā ražotiem krāniem un aicina nekavējoties tos izmest







ASV Patērētāju preču drošības komisija (CPSC) izplatījusi vispārēju brīdinājumu par Ķīnā ražotiem jaucējkrāniem, kuros konstatēta bīstama ķīmiska viela – svins. Tā klātbūtne dzeramajā ūdenī rada nopietnu risku veselībai, raksta “Daily Mail”.

Ilgstoša saskarsme ar smagajiem metāliem, tostarp svinu, var izraisīt mācīšanās traucējumus, autismu, onkoloģiskas saslimšanas, nieru slimības, iedzimtus defektus un sirds un asinsvadu problēmas,

CPSC atklāja, ka četri “Amazon” platformā tirgotie krānu zīmoli — CEINOL, KZH, Rainsworth un VESLA HOME — neatbilst obligātajām drošības prasībām un var izdalīt svinu daudzumos, kas pārsniedz noteiktās normas.

Šos jaucējkrānus, kuru cena svārstās no 30 līdz 70 ASV dolāriem, jau iegādājušies tūkstošiem patērētāju visā valstī.

CPSC aicina patērētājus nekavējoties pārtraukt šo krānu lietošanu. Ieteikts vai nu pilnībā atteikties no to izmantošanas, vai pirms ūdens lietošanas vismaz 15 sekundes to notecināt.

Tāpat jāizvairās no karstā ūdens izmantošanas šajos krānos, jo tieši karstā ūdenī svins izšķīst daudz straujāk, palielinot tā koncentrāciju ūdenī.

Lai arī “Amazon” no pārdevējiem pieprasa ievērot normatīvos drošības standartus, platformas milzīgais piedāvājums būtiski apgrūtina efektīvu uzraudzību.

Šobrīd neviens no minētajiem ražotājiem nav piekritis brīvprātīgai produkta atsaukšanai, tāpēc CPSC situāciju raksturo kā tūlītēju apdraudējumu sabiedrības veselībai.