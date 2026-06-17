Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/Pavel Bednyakov

Koštas birojs sazinājies ar Kremli: Eiropa “gatavo augsni” diplomātiskajiem manevriem ar Maskavu 0

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LETA
20:16, 17. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Eiropadomes priekšsēdētāja Antoniu Koštas birojam bijusi īslaicīga diplomātiska saziņa ar Kremļa pārstāvjiem, lai atvērtu komunikācijas kanālus, trešdien pavēstīja kāda Eiropas Savienības (ES) amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma.

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Eiropā notiek diskusijas par to, vai runāt ar Krieviju par kara izbeigšanu Ukrainā.

“Pēdējo nedēļu laikā diplomātiskā līmenī notika īsi kontakti, lai atvērtu komunikācijas kanālus, taču nekas pēc būtības netika apspriests,” sacīja amatpersona.

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Diskusijas par Eiropas attiecību atjaunošanu ar Maskavu kļuvušas skaļākas, jo ASV centieni apturēt karu Ukrainā nonākuši strupceļā, savukārt ASV prezidenta Donalda Trampa uzmanība pievērsta Irānai.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kas ceturtdien pievienosies ES līderiem samitā Briselē, mudinājis Eiropu uzņemties aktīvāku lomu.

“Jebkurā nākotnes scenārijā ES ir īpašas intereses, kas būs jāaizstāv, tāpēc svarīgi izveidot diplomātiskos kanālus ar Krieviju,” atzina amatpersona. “ES nav starpniece. Tā atbalsta Ukrainu tās centienos panākt taisnīgu un ilgstošu mieru.”

Amatpersona piebilda, ka Košta iespējamos saziņu ar Krieviju apspriežamos jautājumus saskaņojis ar ES līderiem.

Lielbritānijas, Francijas un Vācijas vēstnieki Krievijā pagājušajā nedēļā tikšanās laikā Krievijas Ārlietu ministrijā mudināja uz tiešām sarunām starp Maskavu un Kijivu.

Tramps otrdien G7 sanāksmē Francijā, kurā piedalījās arī Zelenskis, norādīja, ka Maskavai vajadzētu noslēgt vienošanos par kara izbeigšanu pret Ukrainu.

Zelenskis paziņoja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins noraidījis piedāvājumu tikties G7 sanāksmes laikā, taču Ukrainas prezidents izteicis Trampam gatavību tikties ar Krievijas līderi ASV teritorijā.

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