Tramps mainījis domas par karu Ukrainā un nonācis pie kāda svarīga secinājuma 0
Rietumvalstu līderu skatījums uz karu Ukrainā pēdējo mēnešu laikā ir būtiski mainījies, vēsta Bloomberg. Kā izdevumam norādījuši vairāki avoti, G7 valstu līderu vidū arvien vairāk nostiprinās pārliecība, ka Krievija nespēs sasniegt uzvaru kaujas laukā.
Kāds no “Lielā septītnieka” valstu pārstāvjiem izdevumam atzinis, ka šāda pārliecība kļuvusi par nozīmīgu pavērsienu kara gaitas vērtējumā. Pēc avotu teiktā, pasaules līderi, kuri nesen tikās Francijā, arvien biežāk secina, ka Ukrainas pozīcijas kļūst stiprākas.
Šāds vērtējums ievērojami atšķiras no nostājas, kāda, pēc Bloomberg rīcībā esošās informācijas, bija ASV prezidentam Donaldam Trampam pēc viņa tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu Ankoridžā 2025. gada augustā.
Tolaik Tramps esot bijis pārliecināts, ka Ukrainai nav pietiekami spēcīgu pozīciju, lai ilgtermiņā turpinātu karu, un ka tai būtu jāatsakās no daļas savu teritoriju, lai apturētu karadarbību.
Tomēr tagad Rietumu sabiedroto vērtējums kļūst arvien optimistiskāks attiecībā uz Ukrainas iespējām. Kā norāda Bloomberg avoti, frontes līnijas stabilizācija, Ukrainas uzbrukumi Krievijas loģistikas infrastruktūrai un pieaugošās Maskavas grūtības nodrošināt nepieciešamos resursus liek secināt, ka Kremlim kļūst aizvien sarežģītāk sasniegt ātru militāru uzvaru.
Izdevums atgādina, ka ilgu laiku Tramps bijis nelokāms savā pārliecībā, ka Ukrainai it kā “nav nekādu trumpju”, un ka kara izbeigšanai tai būtu jāatsakās no daļas Donbasa teritorijas.
Tomēr, pēc analītiķu domām, pašlaik notiek būtiska diskusijas maiņa Rietumos. Ja iepriekš bieži tika spriests par to, kādas piekāpšanās Ukrainai būtu jāveic, tad tagad uzmanības centrā arvien vairāk nonāk jautājums par to, kā vēl vairāk stiprināt Kijivas pozīcijas un panākt, lai Krievija pieņem situāciju, kāda izveidojusies kaujas laukā.
Pagaidām gan nav skaidrs, vai šī nostājas maiņa novedīs arī pie konkrētiem jauniem lēmumiem attiecībā uz militāro vai finansiālo atbalstu Ukrainai, tomēr Bloomberg norāda, ka G7 valstu līderu skatījums uz kara perspektīvām kļūst arvien vienotāks.