Foto: IMAGO/SNA/Scanpix

Noslēpumainās kratīšanas Krievijā turpinās: FSB ierodas pie vēl viena ietekmīga uzņēmēja 0

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LA.LV
18:08, 17. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijā turpinās notikumu attīstība ap uzņēmēju Iļju Traberu, kuru mediji jau iepriekš saistījuši ar organizēto noziedzību un uzņēmējdarbību Sanktpēterburgas ostās. Kā jau vēstījām, Sanktpēterburgā tika aizturēts Trabers, bet viņa dzīvesvietā un birojā notika kratīšanas.

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Krievijas televīzijas kanāls “Doždj” 2017. gada izmeklēšanā Traberu dēvēja par “vienīgo no dzīvajiem kriminālās pasaules autoritātēm, ar kuru pazīšanos atzinis Vladimirs Putins”.

Tagad kļuvis zināms, ka Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) darbinieki ieradušies un veikuši kratīšanu arī pie uzņēmēja Genādija Petrova, kuru vairāki mediji dēvē par tā dēvētās Petrova–Mališeva organizētās noziedzīgās grupas līderi.

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Ārzemju mediji norāda, ka Petrovs tiek uzskatīts par vienu no tuvākajiem Trabera līdzgaitniekiem.

Pēc izdevumu rīcībā esošās informācijas, tieši saistībā ar Traberu Sanktpēterburgā ieradies arī FSB direktora vietnieks Sergejs Koroļovs. Mediji apgalvo, ka Petrovs viņu pazīst personīgi.

Petrova biogrāfija gadiem ilgi piesaistījusi gan Krievijas, gan ārvalstu specdienestu uzmanību. Tiek pieļauts, ka vēl Padomju Savienības laikā viņš varētu būt sadarbojies ar VDK, kas savulaik izraisījis interesi arī no ārvalstu izlūkdienestu puses.

2008. gadā Petrovs tika aizturēts Spānijā, taču vēlāk atbrīvots un atgriezās Krievijā.

Pēdējos gados viņa vārds figurējis vairākos lielos infrastruktūras un izejvielu biznesa projektos. 2024. gadā Petrovs bijis iesaistīts automaģistrāļu “Tavrida” un “Skandināvija” būvniecības projektos, kuru vērtība mērāma simtos miljardu rubļu. Tāpat viņš nodarbojies ar ogļu, čuguna un dzelzsrūdas izejvielu piegādēm.

Pagaidām Krievijas drošības iestādes nav publiski skaidrojušas, ar ko saistītas kratīšanas pie Petrova un Trabera, kā arī nav sniegta informācija par iespējamām apsūdzībām vai izmeklēšanas virzieniem.

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