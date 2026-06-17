Sanktpēterburgā aizturēts uzņēmējs – vienīgā dzīvā kriminālās pasaules autoritāte, ar kuru Putins atzinis pazīšanos 0
Sanktpēterburgā aizturēts uzņēmējs Iļja Trabers, vēsta izdevums “Fontanka”. Pēc medija ziņām, pie uzņēmēja notiek kratīšanas.
“Fontanka” raksta, ka pie Trabera ieradušies Krievijas Federālā drošības dienesta jeb FSB centrālā aparāta darbinieki. Kratīšanas, pēc žurnālistu rīcībā esošās informācijas, notikušas viņa ārpilsētas mājā Ļeņingradas apgabalā, kā arī birojā Starorusskajas ielā 12 Sanktpēterburgā. Pagaidām nav zināms, kādēļ kratīšanas tiek veiktas.
Iļja Trabers 20. gadsimta 90. gados bija saistīts ar Sanktpēterburgas ostu un tajā esošo Pēterburgas naftas termināli, kas tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem naftas produktu pārkraušanas termināļiem Baltijas reģionā.
Krievijas televīzijas kanāls “Doždj” 2017. gada izmeklēšanā Traberu dēvēja par “vienīgo no dzīvajiem kriminālās pasaules autoritātēm, ar kuru pazīšanos atzinis Vladimirs Putins”.
Tajā pašā izmeklēšanā tika apgalvots, ka Trabers jau kopš 80. gadu beigām nodarbojies ar antikvariātu, vēlāk strauji nostiprinājies ēnu ekonomikā un 90. gadu sākumā kļuvis par ietekmīgu figūru. Žurnālisti toreiz arī apgalvoja, ka viņam esot biznesa intereses visās Krievijas ziemeļrietumu ostās.
Pēc izmeklēšanas publicēšanas Trabers vērsās tiesā ar prasību par neslavas celšanu. Tika ierosināta krimināllieta, taču publiski netika ziņots, kas tajā ir iesaistītās personas un vai tādas vispār ir noteiktas.
2021. gadā kratīšanas notika pie izmeklēšanas autoru — Romana Badanina, Mihaila Rubina un Marijas Žolobovas. Paši žurnālisti toreiz izmeklēšanas darbības saistīja nevis ar Traberu, bet gan ar savu darbu pie materiāla par Krievijas iekšlietu ministru Vladimiru Kolokoļcevu.