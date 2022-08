Kramiņš: “Un man nebūs ne mazākā greizsirdība, ja es netikšu ievēlēts” Ieteikt







Edgars Kramiņš (Tautas kalpi Latvijai), Vokālās akadēmijas profesors TV24 raidījumā “Kārtības Rullis” izsakās skarbi, kaut deputāte L. Švecova viņam centās traucēt:

“Ja politika ir bizness, tad izskanēja, ka kāds no politiskajiem līderiem iekustina to sviru. Patiesībā to sviru iekustina oligarhi. Un, ja mēs runājam par Oļegu Burovu, par Andri Šķēli, par Aināru Šleseru un S. Stepaņenko, mēs redzam, kas tur kampaņās apakšā ir par naudu.

Uz to man nav greizsirdības.

Es atļauju sabiedrībai lemt, kam uzticēties un esmu par to, ka sabiedrībai jāsāk domāt.

Un man nebūs ne mazākā greizsirdība, ja es netikšu ievēlēts.

Es arī turpmāk darīšu to darbu, ko es mīlu.

Un es vērsīšos pie politiķes Jūlijas Stepaņenko: “Lūk, jūs apsolījāt to un to. Gaidu, kad jūs to izpildīsiet.” – sola E. Kramiņš.