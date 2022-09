Krauze par lēmumu pārdot Biķernieku bāzi: “Varbūt visas četras partijas par šo ir saņēmušas kādu ziedojumu?” Ieteikt







Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) vērsusies Ģenerālprokuratūrā, aicinot izvērtēt Ministru kabineta lēmumu par 8,19 miljonu eiro novirzīšanu nekustamā īpašuma iegādei Sergeja Eizenšteina ielā, Rīgā, Biķernieku kompleksās sporta bāzes attīstības projekta īstenošanai.

Plašāk šo tēmu TV24 raidījumā “Ziņu TOP” atklājis Armands Krauze, 13. Saeimas deputāts (ZSS), Migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sekretārs.

Viņš norāda: “Ja valdība vēlas iztērēt 10 reizes lielāku summu vienkārši tāpat… Teorētiski viņi pa šo kadastrālo vērtību, par tiem 800 tūkstošiem var to zemi arī nopirkt.”

Raidījuma vadītājs Ansis Bogustovs iestarpina: “Ja paciestos dažus mēnešus…”

Krauze turpina: “Tieši tā! Un te arī varētu būt runa par tirgus cenu, kas varētu būt augstāka nekā kadastrālā vērtība, bet nekādā gadījumā tā nav 10 reizes lielāka. Šinī gadījumā mēs tiešām vēršamies prokuratūrā. Tur ir apakšā diezgan odiozi uzvārdi, kas ir iesaistīti arī būvnieku karteļa jautājumos un tamlīdzīgi. Ja mēs skatāmies tā, tad faktiski valdībā miljonāriem samaksā miljonus, lai gan varētu ietaupīt.”

Biķernieku trase tomēr ir nozīmīga mūsu valstij, tur kaldināta slava, tas ir īpašs objekts gandrīz galvaspilsētas centrā.

“Pirmkārt, šo īpašo objektu nevajadzēja atļaut savulaik privatizēt, atgriezt atpakaļ īpašniekiem, viņiem vajadzēja iedot citur zemes, kas kompensē šo te īpašuma vērtību, jo tiešām tā ir nacionālas nozīmes bāze. Tādai bāzei bija jābūt uz valsts zemes. Tas bija jāizdara 90. gados.”

Tā kā toreiz tas netika izdarīts, “tagad, ja mums ir iespēja ietaupīt valsts naudu, un mēs redzam, ka valdība izšķērdīgi vēlas maksāt 10 reizes vairāk, tad, manuprāt, tur kaut kas nav kārtībā.”

Cik koleģiāli šoreiz valdība lēmusi šo oligarhu vai karteļa īpašnieku labā! Tad sanāk, ka tas ir koleģiāli nolemts ar 4 partijām.

Krauze pauž aizdomas par to, cik “tīrs” ir bijis šis lēmums: “Varbūt visas četras partijas ir saņēmušas kādu “ziedojumu”? Tāpēc arī, lai Prokuratūra papēta. Viņi izpētīs, vai tur ir kaut kādas naudas lietas, vai tur ir korupcijas riski. Valdība pieņēma koleģiālu lēmumu, bet kāds to dokumentu sagatavoja, un kāds ministrs to virzīja. Tur ir konkrēti cilvēki, kurus Prokuratūrai jāvērtē.”